ليكيب: كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان يخضع لاختبار فيروس كورونا

تلقى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، صدمة جديدة بعد احتمالية غياب كيليان مبابي، نجم الفريق، عن المواجهة المرتقبة التي يخوضها فريق العاصمة الفرنسية أمام بروسيا دورتموند الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

اختبار كورونا

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، إن مبابي الذي غاب عن تدريبات باريس سان جيرمان خلال اليومين الماضيين بسبب مرضه قد خضع، اليوم الثلاثاء، لاختبار لمعرفة ما إذا كان قد أصيب بفيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن مبابي خضع لهذه الاختبارات كإجراء احترازي بعد غيابه عن التدريبات بعد إصابته بالتهاب في اللوزتين ما تسبب في ارتفاع درجة حرارته.

ومن المتوقع أن تظهر نتيجة هذا الاختبار، مساء اليوم أو صباح غدٍ الأربعاء، على أقصى تقدير.

مؤشرات أولية

وذكرت ”ليكيب“ أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن نتيجة هذا الاختبار ستكون سلبية.

ومن المتوقع أن تؤكد نتيجة الاختبارات صحة التشخيص الأولي بإصابة مبابي بالتهاب في اللوزتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي ستكون لديه فرصة للظهور مع ”البي إس جي“، تحت قيادة المدرب توماس توخيل في لقاء دورتموند المقبلة.