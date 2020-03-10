إقامة مباراة بروسيا دورتموند ضد شالكه دون جماهير في الدوري الألماني

ستقام أشرس قمة في كرة القدم الألمانية بين بروسيا دورتموند وشالكه أمام مدرجات فارغة، يوم السبت المقبل، بعدما أصبح الدوري الألماني أحدث مسابقة تمنع حضور المشجعين؛ بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت مدينة دورتموند أنها اتخذت قرار منع المشجعين من الحضور لحماية الناس من انتشار أوسع للفيروس.

وقال أولريتش سيراو رئيس بلدية دورتموند في مؤتمر صحفي: ”إنها ليست دعابة أو محاولة لإفساد اللعبة. الأمر يتعلق بالحياة أو الموت“.

وتجذب قمة وادي الرور حوالي 80 ألف مشجع، سواء في ملعب دورتموند أو ملعب شالكه.

وستقام مباراة ودية دولية بين ألمانيا وإيطاليا، في 31 مارس آذار، دون مشجعين أيضا؛ عقب قرار مدينة نورمبرج الالتزام بمرسوم أصدرته السلطات في بافاريا، للحد من انتشار الفيروس.

ويعني هذا أيضا أن بايرن ميونخ سيخوض مبارياته على أرضه حتى 19 أبريل نيسان على الأقل دون جماهير.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مسؤولون أن بروسيا مونشنغلادباخ سيستضيف منافسه كولونيا في الدوري دون حضور مشجعين، غدا الأربعاء، للسبب ذاته.

وقال هانز فيلهيلم راينرز، رئيس بلدية مونشنغلادباخ في بيان، اليوم الثلاثاء: ”نشعر بالأسف لوصول الأمر إلى ذلك، لكن بكل تأكيد نحن ننفذ تعليمات الولاية الاتحادية. هذا القرار ليس سهلا“.

ومن المتوقع إقامة المزيد من المباريات دون مشجعين؛ بعدما قررت السلطات المحلية منح كل ولاية ألمانية حق اتخاذ القرار النهائي.

وكان ينس شبان وزير الصحة الألماني، دعا يوم الأحد، إلى ضرورة إلغاء جميع الأحداث الجماهيرية الكبرى، التي تضم أكثر من ألف شخص.

وقالت رابطة الدوري الألماني، يوم الإثنين، إن مسؤوليتها تقتصر على إقامة المباريات في موعدها، لكنها تركت للسلطات المحلية اتخاذ القرار النهائي بخصوص حضور المشجعين.

وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا، أمس الإثنين، بينما وصل عدد المصابين بالعدوى إلى 1139 في البلاد.