هل تقام مباريات الدوري الألماني دون جمهور؟

لم تقرر بعد ألمانيا فيما إذا كانت ستسمح باستمرار الحضور الجماهيري أم ستمنعه في مباريات دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم، في ظل استمرار المخاوف من انتشار فيروس كورونا بعد أن طالب وزير الصحة الألماني ينس سبان، أمس الأحد، بإلغاء أو تأجيل أي حدث أو نشاط يزيد عدد الحضور فيه عن ألف شخص.

وقالت رابطة الدوري الألماني إنها ستتشاور في هذا الأمر مع الأندية والسلطات المختصة قبل اتخاذ القرار وإنها ستحاول تحقيق التوازن المناسب بين ”المنع المبرر والحرص المبالغ فيه“.

غياب ليفاندوفسكي

حتى الآن لم يتأثر تفوق بايرن ميونخ بغياب هدافه المصاب في الركبة روبرت ليفاندوفسكي إذ فاز بآخر مباراتين خاضهما وأحرز ثمانية أهداف في غياب المهاجم البولندي المخضرم.

وبفوزه يوم الأحد على أوغسبورغ 2-صفر عزز النادي البافاري فرصته في الفوز باللقب الثامن على التوالي وتعزيز رقمه القياسي.

وفاز بايرن عشر مرات في آخر 11 مباراة خاضها في الدوري ويتفوق بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه.

كولونيا العائد بقوة

تحت قيادة المدرب ماركوس جيدسول تحول كولونيا من فريق مهدد بالهبوط إلى منافس على مكان في البطولات الأوروبية.

وحقق كولونيا فوزه الثالث على التوالي بالانتصار 2-1 على بادربورن.

ويحتل كولونيا المركز العاشر برصيد 32 نقطة وسيكون بوسعه تحقيق المزيد من التقدم إذا ما فاز على بروسيا مونشنغلادباخ في مباراة مؤجلة من المقرر إقامتها الأربعاء المقبل.