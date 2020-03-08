في الذكرى الـ120.. بايرن ميونخ يحافظ على صدارة ترتيب الدوري الألماني ويتخطى أوجسبورغ (فيديو)

حافظ بايرن ميونخ على صدارة ترتيب الدوري الألماني، بعد تحقيقه فوزا ثمينا على ضيفه أوجسبورغ، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الدوري الألماني.

هدف بايرن ميونخ الأول عن طريق توماس مولر، في الدقيقة 51.

وأضاف البديل ليون جوريتسكا، هدف بايرن ميونخ الثاني في الدقيقة 91.

وظهر بايرن ميونخ بقميص مختلف خلال مواجهة اليوم، احتفالا بمرور 120 عاما على تأسيسه.

بايرن ميونخ رفع رصيده إلى 55 نقطة، في صدارة ترتيب الدوري الألماني.

وتجمد رصيد ميونخ عند 27 نقطة، في المركز الرابع عشر.