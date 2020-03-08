بوكا جونيورز ينتزع لقب الدوري الأرجنتيني من ريفر بليت بعد تسديدة تيفيز (فيديو)

أحرز كارلوس تيفيز هدفا بتسديدة رائعة ليهدي بوكا جونيورز لقب الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، يوم السبت، حيث تفوق 1-صفر على خيمناسيا وانتزع لقب المسابقة في الجولة الأخيرة للموسم.

وكان ريفر بليت متقدما على بوكا بفارق نقطة واحدة قبل انطلاق الجولة الأخيرة وكان سيضمن إحراز اللقب إذا خرج بالانتصار لكنه تعادل 1-1 خارج أرضه مع أتلتيكو توكومان.

هدف كارليتوس كاملاً مع الإعادة.???????? pic.twitter.com/MWMeO86GQH — بوكا جونيورز العرب (@BocaJuniorsArab) March 8, 2020

وفي التوقيت ذاته كان بوكا يحتاج إلى الفوز على أرضه أمام خيمناسيا وينتظر تعثر ريفر.

وخرج بوكا بالانتصار المطلوب بالفعل ليجتاز غريمه بفضل تسديدة هائلة من تيفيز من 20 مترا قبل 18 دقيقة من النهاية.

وتوج بوكا بلقب الدوري للمرة الثالثة في أربع سنوات وحرم ريفر من إحراز لقبه الأول في المسابقة منذ 2014.

وثأر بوكا للهزيمة أمام ريفر في نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس 2018 وكذلك في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية العام الماضي.

???? | – لحظة اعلان بوكاجونيورز بطلًا للدوري الأرجنتيني لهذا العام .. @BocaJuniorsArab

تهانينا ???????????????? pic.twitter.com/9KTmMdd6X4 — بلاد الفضة (@ARG4ARB) March 8, 2020

وتمثل النتيجة ضربة للمدرب مارسيلو غاياردو، الذي كان يمني نفسه بحصد لقب الدوري لأول مرة حيث توج لاعب وسط ريفر السابق بأغلب الألقاب الممكنة في مسيرته الرائعة كمدرب لكن ينقصه هذا اللقب.