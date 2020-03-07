 الإبقاء على رونالدينيو بالسجن في باراغواي – إرم نيوز‬‎

الإبقاء على رونالدينيو بالسجن في باراغواي

الإبقاء على رونالدينيو بالسجن في باراغواي

المصدر: رويترز

أمر أحد قضاة باراغواي، اليوم السبت، بالإبقاء على البرازيلي رونالدينيو جاوتشو في السجن.

وأُعتقل مهاجم برشلونة ومنتخب البرازيل السابق أمس الجمعة لمحاولته دخول باراغواي بجواز سفر مزيف قبلها بيومين وقضى الليلة الماضية في زنزانة مع شقيقه ومدير أعماله روبرتو أسيس.

وتقدم الثنائي بطلب للإفراج عنهما لكن القاضية كلارا رويز دياز قالت إن جريمتهما المزعومة كانت ”خطيرة وضد مصالح دولة باراغواي“.

وأضافت أن الشقيقين يشكلان خطرا على رحلات الطيران لذلك يجب الإبقاء عليهما قيد الاحتجاز.

وقال محامي رونالدينيو، إن القرار ”لا يصدق“ وسيطعن ضده.

وقال طارق توما للصحفيين: ”إنه (رونالدينيو) لا يفهم ماذا يحدث“.

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