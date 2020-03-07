الإبقاء على رونالدينيو بالسجن في باراغواي

أمر أحد قضاة باراغواي، اليوم السبت، بالإبقاء على البرازيلي رونالدينيو جاوتشو في السجن.

وأُعتقل مهاجم برشلونة ومنتخب البرازيل السابق أمس الجمعة لمحاولته دخول باراغواي بجواز سفر مزيف قبلها بيومين وقضى الليلة الماضية في زنزانة مع شقيقه ومدير أعماله روبرتو أسيس.

وتقدم الثنائي بطلب للإفراج عنهما لكن القاضية كلارا رويز دياز قالت إن جريمتهما المزعومة كانت ”خطيرة وضد مصالح دولة باراغواي“.

Ronaldinho na cadeia – Situação de Ronaldinho e seu irmão Assis, presos ontem por autoridades paraguaias e conduzidos a um presídio, é muito mais complicada do que parece. Vai ao fundo da mistura de ilegalidade e poltica dominante no Paraguai. Segue o fio. pic.twitter.com/Lpk2Gb4m4u — Alexandre Aguiar (@alexaguiarpoa) March 7, 2020

وأضافت أن الشقيقين يشكلان خطرا على رحلات الطيران لذلك يجب الإبقاء عليهما قيد الاحتجاز.

وقال محامي رونالدينيو، إن القرار ”لا يصدق“ وسيطعن ضده.

Koskoca Ronaldinho’sun ya..

Ne işin var sahte pasaportla..

Bi de kelepçe takmışlar..☹️☹️

Ne kadar üzücü.. pic.twitter.com/9QvXzRznsP — Fırat Günayer (@firatgunayer) March 7, 2020

وقال طارق توما للصحفيين: ”إنه (رونالدينيو) لا يفهم ماذا يحدث“.