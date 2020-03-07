سوشيال ميديا الرياضة: نيمار يستعيد ذكرياته مع سانتوس البرازيلي.. وحارس ليفربول يتوعد أتلتيكو مدريد

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

نيمار يستعيد ذكريات بداية المشوار

نشر نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بقميص منتخب بلاده وآخر مع نادي سانتوس البرازيلي وبداية المشوار مع كرة القدم، وعلق اللاعب قائلا: ”منذ 11 عاما، حققت أكبر حلمي، وأصبحت لاعبا محترفا والباقي هو التاريخ“.

فيدال يهنئ أميرته بعيد ميلادها

نشر أرتورو فيدال، لاعب برشلونة الإسباني، صورا لبناته عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لابنته بمناسبة عيد ميلادها، وعلق اللاعب قائلا: ”عيد ميلاد سعيد يا أميرتي إليزابيتا بارك الله فيك دائما أحبك من كل قلبي“.

فابريغاس يهدي زوجته قبلة عيد الزواج

نشر النجم الإسباني سيسيك فابريغاس صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يقبل زوجته احتفالا بعيد زواجهما الحادي عشر، وعلق اللاعب قائلا: ”11 سنة مع حب حياتي، أنا أحبك كثيرا“.

سان ميغيل يعد بعبور أتلتيكو مدريد

نشر أدريان ميغيل حارس مرمى ليفربول صورا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من مباراة فريقه اليوم أمام نادي بورنموث بالدوري الإنجليزي، وأعلن الحارس بداية الاستعداد للقاء أتلتيكو مدريد في بطولة دوري الأبطال، حيث علق قائلا: ”دائما أنفيلد، نحن سعداء للغاية لمنحك الفوز مرة أخرى، الآن هو التفكير في دوري الأبطال“.

????????Always Anfield!????????

We are very happy for giving you a win again! Now it's @ChampionsLeague time! ????Anfield no falla????

¡Estamos muy contentos de volver a regalaros una victoria en la @premierleague! Ahora a pensar en la @ChampionsLeague ????????????#ADR13N pic.twitter.com/skR61UcCqd — Adrián San Miguel (@AdriSanMiguel) March 7, 2020

أسينسيو يقترب من العودة

نشر ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من التدريبات التأهيلية استعدادا للملاعب، وعلق اللاعب قائلا: ”قريبا“.

موستافي يدعم زملاءه

نشر شكودران موستافي، لاعب آرسنال الإنجليزي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من ملعب مباراة فريقه أمام نادي وست هام يونايتد التي انتهت بفوز ”الغانرز“ بهدف دون رد، وعلق اللاعب قائلا: ”أنا دائما هنا لدعم فريقي“.

إيمريك لابورت يهدي قميصه لمدرب ليدز يونايتد

نشر إيمريك لابورت، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة مارسيلو بيلسا المدير الفني لنادي ليدز يونايتد وأهدى اللاعب قميصه للمدرب الأرجنتيني وعلق قائلا: ”أراك الموسم المقبل“.

ماركوس لورينت يعتذر لجماهير ناديه

نشر ماركوس لورينت، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه من مباراة فريقه أمام نادي إشبيلية اليوم بالدوري الإسباني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وعلق قائلا: ”وهناك نقطة لا تعرف إلا القليل، ولكن التفكير بالفعل في دوري الأبطال“.

Un punto que sabe a poco, pero desde ya pensando en la @ChampionsLeague.#AúpaAtleti ????⚪ pic.twitter.com/xSurCDCF9d — Marcos Llorente (@marcosllorente) March 7, 2020

لوكاس بودولسكي على ضفاف الشلال

نشر لوكاس بودولسكي لاعب نادي أنطاليا سبورت التركي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يشرب القهوة على ضفاف أحد الشلالات، وعلق اللاعب قائلا: ”القهوة والمظاهر الطبيعية“.

محمد الشناوي يفي بالعهد

نشر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي المصري فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من لقاء سابق له تمنى فيه مواجهة صن داونز مجددا لرد الاعتبار عن هزيمة الموسم الماضي، وعلق الحارس قائلا: ”الحمدلله كنا قد المسؤولية“.