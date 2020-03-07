حبيب نورمحمدوف يركل حزام توني فيرغسون قبل نزال UFC الناري (فيديو)

شهد المؤتمر الصحفي التقديمي للمواجهة المرتقبة بين الروسي حبيب نورمحمدوف والأمريكي توني فيرغسون، في إطار منافسات منظمة الفنون القتالية، UFC، إثارة شديدة تنذر بمواجهة نارية بين الطرفين.

ومن المقرر أن يقام النزال بين نورمحمدوف وفيرغسون يوم 18 أبريل المقبل، في مدينة نيويورك الأمريكية.

ولم يستمر المؤتمر الصحفي بين حبيب نورمحمدوف وفيرغسون أكثر من نصف ساعة فقط، ليقف بعدها البطلان وجها لوجه، في مشهد مثير.

وقام فيرغسون أولا باستفزاز حبيب نورمحمدوف، من خلال بعض الحركات القتالية، وهو ما دفع الأخير لتجاهله، والإشارة إلى حزام البطولة الخاص به.

وتطور الوضع بعد ذلك، حيث نشبت مشادة كلامية بينهما، وطلب فيرغسون من محمدوف وضع حزامه على الأرض كما فعل هو، إلا أن محمدوف رفض، ثم ركل حزام فيرغسون بقدمه ليسقط أسفل المنصة.

وكان المؤتمر الصحفي بين محمدوف وفيرغسون قد شهد معركة كلامية بين الطرفين، حيث قال فيرغسون، موجها حديثه إلى محمدوف: ”أنت لم تخض معارك شوارع حقيقية مثلما فعلت أنا“، ليرد محمدوف قائلا: ”سأحطمك إذا قاتلتك في الشارع. أنت أمريكي ولا يمكنك القتال في الشوارع“.