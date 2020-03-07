اعتقال رونالدينيو في باراغواي بعد رفض القاضي العقوبة البديلة

قالت شرطة باراغواي لرويترز إنها اعتقلت رونالدينيو غاوتشو مهاجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب البرازيل السابق لكرة القدم لمحاولته دخول أراضي البلاد بجواز سفر مزيف.

وقال جيلبرتو فليتاس رئيس وحدة التحقيقات في شرطة باراغواي إن رونالدينيو وشقيقه تم التحفظ عليهما بعد ساعات فقط من رفض القاضي الموافقة على اقتراح بفرض عقوبة بديلة على اللاعب المعتزل بعد اعترافه بالذنب.

وأضاف المسؤول لرويترز ”تم تنفيذ أمر الاعتقال“.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تصريح مسؤول في التحقيقات مع رونالدينيو، أن السلطات في باراغواي لن توجه تهمة له بسبب ”حمل جواز سفر مزيف“ بعدما اعترف بالذنب ووافق على عقوبة بديلة.

وأوضح المسؤولون أن رونالدينيو وشقيقه دخلا باراغواي يوم الأربعاء بوثائق مزيفة، وبعدما أوقفتهما قوات إنفاذ القانون الخميس قضيا وقتا طويلا في مساعدة الشرطة في التحقيقات.

وأكد المدعي العام في باراغواي، فيدريكو دلفينو، أن الشقيقين اعترفا بارتكابهما جريمة لكنهما شددا على أنها لم تكن عن عمد.

وأبلغ دلفينو الصحفيين ”نبحث عن وسيلة بديلة للخروج من هذا المأزق لا تؤدي إلى توجيه اتهام رسمي ولا تجعل الناس هنا يشعرون بالمفاجأة“.