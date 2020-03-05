بسبب دفع الحكم.. إيقاف جيلسون مارتينز لاعب موناكو الفرنسي ستة أشهر (شاهد)

عوقب جيلسون مارتينز لاعب وسط موناكو بالإيقاف ستة أشهر بعدما دفع الحكم خلال مواجهة نيم في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الشهر الماضي.
وقالت رابطة الدوري الفرنسي اليوم الخميس إن اللاعب البرتغالي عوقب بسبب سلوكه العنيف مع الحكم ميكال ليساج خلال هزيمة فريقه 3-1 أمام نيم أول فبراير شباط.
وأضافت الرابطة ”بعد متابعة الواقعة… قررت اللجنة إيقاف جيلسون مارتينز لمدة ستة أشهر. يبدأ سريان العقوبة منذ السادس من فبراير 2020“.
ودفع مارتينز (24 عاما) الحكم بعد طرد تيمو باكايوكو في الشوط الأول ثم كرر الأمر ذاته بعدما تلقى هو نفسه بطاقة حمراء مباشرة.