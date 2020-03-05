بسبب دفع الحكم.. إيقاف جيلسون مارتينز لاعب موناكو الفرنسي ستة أشهر (شاهد)

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ودفع مارتينز (24 عاما) الحكم بعد طرد تيمو باكايوكو في الشوط الأول ثم كرر الأمر ذاته بعدما تلقى هو نفسه بطاقة حمراء مباشرة.