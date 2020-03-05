بسبب فيروس كورونا.. أياكس أمستردام يضع ثلاثي جهازه الفني في الحجر الصحي (صورة)

اجتاحت المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا أجواء نادي أياكس أمستردام الهولندي خلال الساعات الماضية.

وأعلن أياكس وضع ثلاثة من أفراد الطاقم المعاون بالجهاز الفني في الحجر الصحي؛ بسبب مخاوف من إصابتهم بالكورونا.

إجراء وقائي

وقالت صحيفة ”دي تليجراف“ الهولندية، إن إدارة أياكس أمستردام أبلغت الدنماركي كريستيان بولسن المدرب المساعد ونجم يوفنتوس الإيطالي السابق، والمعد البدني اليساندرو شونميكر، بجانب أحد أفراد الطاقم الطبي بالبقاء في المنزل حتى يوم 13 مارس الجاري، كإجراء وقائي.

وأكدت مييلا بيرنكويز، المتحدث الرسمي باسم النادي الهولندي في تصريحات صحفية، صحة هذه التقارير.

وأوضحت بيرنكويز: “ الثلاثي لا يعاني من أية مشكلة صحية، وإذا استمر الوضع الحالي حتى يوم الخميس المقبل دون ظهور أية أعراض مرضية سيمكنهم العودة بشكل طبيعي لممارسة مهامهم“.

حالة إيجابية

وذكرت الصحيفة الهولندية أن سبب هذه القرارات الوقائية هو حضور ثلاثي الجهاز الفني للفريق حفلا أقيم مساء الأربعاء الماضي، قبل أن يتم اكتشاف حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا من ضمن المتواجدين في هذا الحفل.

ويتعين على أريك تين هاج المدير الفني لأياكس الاستغناء عن خدمات مساعديه الثلاثة خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي ذلك بعد أن أثبتت الفحوصات إصابة نجم المنتخب الدنماركي السابق توماس كاهلنبيرج بفيروس كورونا.