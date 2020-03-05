القبض على امرأتين.. تطورات أزمة القبض على رونالدينيو في باراغواي

ألقت الشرطة في باراغواي القبض على سيدتين بسبب صلاتهما المزعومة بقضية رونالدينيو غاوتشو وشقيقه، اللذين اعتُقلا بسبب سفرهما إلى باراغواي بجوازات سفر مزورة.

وخضع رونالدينيو غاوتشو مهاجم برشلونة ومنتخب البرازيل السابق لتحقيق من السلطات في باراغواي بعد وصوله للبلاد، إذ أشارت الشرطة إلى أن الأمر يتعلق باحتمالية ”حمله جواز سفر مزيفا“.

وقالت الشرطة في بيان إن رونالدينيو وشقيقه ووكيل أعماله روبرتو دي أسيس خضعا للاستجواب في غرفتهما بفندق في ضواحي العاصمة أسونسيون يوم الأربعاء، ثم استدعتهما السلطات اليوم الخميس لمزيد من الاستجوابات.

وذكر مكتب المدعي العام، الذي يتعاون مع الشرطة في التحقيق، أنه تمت مصادرة هواتف وجوازات سفر تخص رونالدينيو وشقيقه.

ونقلت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية عن فيديريكو ديلفينو المدعي العام قوله لوسائل الإعلام: إن جوازات السفر صدرت في باراغواي في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضي لكنها تخص أشخاصا آخرين لم يحددهم.

ويمكن للسيدتين المقبوض عليهما أن تكونا صاحبتي جوازات السفر الأصلية التي استخدمها رونالدينيو وشقيقه للعبور من مطار سيلفيو بيتيروسي الدولي يوم الأربعاء.

وأوضح ديلفينو أن لاعب برشلونة السابق سيواجه جريمة استخدام وثيقة عامة ذات محتوى مزيف، إذ إن الجوازات عليها أسماء رونالدو دي أسيس موريرا (رونالدينيو) وشقيقه روبرتو دي أسيس موريرا.

وخضعت كل من ماريا إيزابيل غايوسو وإسبيرانزا أبولونيا كاباليرو للتحقيق في الجريمة، بينما لا يزال يواجه رونالدينيو وشقيقه تهمة التزوير وبانتظار قرار مكتب المدعي العام.

وتلقى الشقيقان دعوة للسفر إلى باراغواي من مالك أحد الملاهي الليلية وكذلك للمشاركة في مناسبة للأطفال ولإطلاق كتاب ”عبقرية الحياة“.

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ومرّ البرازيليان من مراقبة الجمارك وبقيا في الفندق خارج أسونسيون وقضيا ليلة بالفندق قبل أن تعلم الشرطة بالوثائق التي عبرا بها من المطار.

وألقي القبض على ويلموندس سوزا، المشتبه في أنه منح جوازات سفر باراغواي للشقيقين البرازيليين لدى مغادرتهما الطائرة قبل التوجه إلى مراقبة الجوازات في الفندق.

ولم يوضح ديلفينو السبب وراء قرار رونالدينيو باستخدام جوازات سفر من باراغواي، حيث غادر ساو باولو بجواز سفره البرازيلي، مؤكدا أن الشقيقين استرجعا جوازي سفرهما البرازيلية في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين بعد سحبهما منهما بسبب مشاكل مالية لم يفصح عنها.

ولا توجد حتى الآن معلومات رسمية حول العلاقة المزعومة مع سيدة أعمال باراغواي المسؤولة عن المشروع الخيري الذي كان من المقرر أن يحضره رونالدينيو يوم الخميس في الفندق الذي أقام فيه لاعب برشلونة السابق.

وألقى وزير الداخلية إقليدس أسيفيدو باللوم على إدارة الهجرة في المطار صباح يوم الخميس؛ لعدم منعها رونالدينيو من دخول البلاد؛ لأن جواز سفره الصادر من باراغواي لم يتم تسجيله في النظام.