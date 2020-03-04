الرابطة الفرنسية لكرة القدم تمنع المصافحة بين اللاعبين خوفا من تفشي كورونا

قررت الرابطة الفرنسية لكرة القدم إجراء تعديلات على بروتوكول ما قبل المباريات، في إطار الوقاية من فيروس كورونا.

وقررت الرابطة إلغاء المصافحة بين اللاعبين والحكام، ومنعت مسك أيدي الأطفال المرافقين للاعبين لدى دخولهم أرضية الملعب.

يذكر أن عددا من أندية كرة القدم الأوروبية منعت لاعبيها والأجهزة الفنية من المصافحة بالأيدي في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحظر نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز المصافحة في التدريبات الأسبوع الماضي، وهي خطوة اتبعتها أيضا أندية ساوثهامبتون ووست هام يونايتد وولفرهامبتون واندرارز.

وقال وولفرهامبتون واندرارز في بيان، أمس الثلاثاء: ”طلبنا من لاعبي وولفرهامبتون وأعضاء الجهاز الفني تجنب التجمعات غير الضرورية، وتناول وجبات الغداء في التجمعات العامة الأخرى، وكذلك تجنب التفاعل مع الجماهير والتقاط الصور الذاتية ”سيلفي“ معهم أو التوقيعات مؤقتا“.

وأبلغ بروسيا دورتموند الألماني لاعبيه وأعضاء أجهزته الفنية بضرورة عدم توقيع أي تذكارات مع الجماهير أو التقاط صور ”سيلفي“ معهم، مع عدم السماح للجماهير بحضور التدريبات.

وأصدر الاتحاد الأسكتلندي للعبة تعليماته للأندية المشاركة في الدوري الممتاز بإيقاف المصافحة بالأيدي قبل وبعد المباريات على الفور، بداية من مباراة قمة أدنبره بين هايبرنيان وهارتس في وقت لاحق اليوم.

وتوجد أكثر من 90 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا حول العالم، منها أكثر من 80 ألفا في الصين، وظهرت العدوى في 77 دولة، بينما يقترب عدد الضحايا في الصين من 3000 حالة وفاة.