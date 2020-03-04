الصحف الرياضية: ”نيمار الهدف الأول لبرشلونة“.. و“شهر دون جمهور وأبواب مغلقة“.. و“مبابي محروم من الأولمبياد“ (صور)

شكل تأثير ”فيروس كورونا“ على الأحداث الرياضية العالمية، وقرار إسبانيا اللعب دون جمهور في عدة مباريات، وقرار إيطاليا اللعب دون جمهور لمدة شهر، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما تحدثت الصحف عن أزمة نادي برشلونة ورغبة الفريق في جلب نيمار ورفض باريس سان جيرمان مشاركة كليان مبابي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، ولقاءات دوري الخليج العربي الإماراتي وأخبار الأندية السعودية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، الذي سيجمع ميرانديس وريال سوسيداد، وكتبت: ”طرف نهائي من قرن آخر“.

كما تحدثت عن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، نجم ريال مدريد، مؤكدة تفوقه على حراس الدوري الإسباني وأبرزهم يان أوبلاك وتير شتيغن.

كما اهتمت بمصير الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة، وكتبت: ”راكيتيتش يفضل الانتقال لأتلتيكو مدريد“.

واهتمت أيضا بقرعة دوري الأمم الأوروبية ومجموعة إسبانيا، التي تضم ألمانيا وأوكرانيا وسويسرا.

سبورت

ركزت الصحيفة على الهدف الأول لبرشلونة في صيف التعاقدات المقبل، وكتبت: ”نيمار الهدف الأول“.

كما تحدثت عن قرار إقامة لقاءات دون جمهور في إسبانيا، وكتبت: ”4 لقاءات دون جمهور في إسبانيا بسبب فيروس كورونا“.

كما اهتمت بقرعة دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”سويسرا وأوكرانيا وألمانيا هم منافسو المنتخب الإسباني“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على برشلونة بعد خسارة الكلاسيكو ووضعيته الحالية ومستواه وكتبت: ”تشخيص برشلونة“.

كما تحدثت عن قرار وزارة الصحة الإسبانية بلعب عدة لقاءات دون جمهور، بسبب فيروس كورونا وكتبت: ”مغلقة بسبب فيروس كورونا“.

آس

ركزت الصحيفة على قرار وزارة الصحة الإسبانية باللعب دون جمهور في عدة لقاءات تجمع أندية إسبانية وإيطالية، وكتبت: ”أبواب مغلقة“.

كما تحدثت عن إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين ميرانديس وريال سوسيداد وكتبت: ”دي أندوفا في الجنة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء نصف نهائي كأس فرنسا، الذي يجمع فريقي أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان وكتبت: ”كأس صريح“.

كما تحدثت عن منع باريس سان جيرمان مشاركة نجمه كليان مبابي في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وكتبت: ”مبابي محروم من المشاركة في الألعاب الأولمبية“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على تأثير فيروس كورونا على اللقاءات الرياضية في إيطاليا، وكتبت: ”شهر دون جمهور وأبواب مغلقة“.

كما تحدثت عن لقاء يوفنتوس وميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، وكتبت: ”تأجيل لقاء يوفنتوس وميلان“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تأثير فيروس كورونا على الأنشطة الرياضية في إيطاليا، وإمكانية إيقاف كل لقاءات كرة القدم، وكتبت: ”شهر دون جمهور: أبواب مغلقة“.

كما تحدثت عن الأزمة الصحية لوالدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، وقدمت لها الدعم، وكتبت: ”القوة ماما دولوريس“.

الصحافة السعودية

الرياضية

اهتمت الصحيفة برئاسة رابطة الدوري السعودي، وكتبت: ”العفالق يقترب من رئاسة الرابطة“.

كما تحدثت عن أخبار الأندية السعودية، وكتبت: ”حمدالله يقود النصر“، و“كوجات يبقي عطيف في برشلونة“، و“فشل مادو والخيبري لياقيا“.

كما اهتمت بفيروس كورونا وتأثيره على الأنشطة الرياضية، وكتبت: ”كورونا يؤجل الخليجية“.

وعن الألعاب السعودية، كتبت: ”8 آلاف لاعب في الألعاب السعودية“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على أكاديمية الشارقة وكتبت: ”سلطان القاسمي: أكاديمية الشارقة إضافة متميزة للقطاع الرياضي“.

كما تحدثت عن النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن ”عموري“، وكتبت: ”تعجب من اتهام البعض له بالتقصير، أحمد سعيد: عموري صنع 38 فرصة تهديف“.

كما تحدثت عن لقاءات الجولة 18 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

واهتمت الصحيفة بالنرويجي إيرلينغ هالاند، وكتبت: ”هالاند: أحلم باللعب في كل الأندية“.

الصحف البريطانية

ميرور

تطرقت الصحيفة للحديث عن مباراة تشيلسي وليفربول، ووداع الريدز لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وعنونت: ”خطأ أدريان“، كارثة من الحارس تضع ليفربول في حالة صعبة.

دايلي إكسبريس

تحدثت الصحيفة أيضا عن مباراة تشيلسي وليفربول، ووداع ”الريدز“ لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وعنونت: ”خطأ الحارس الفادح يهدي الانتصار للبلوز“،

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