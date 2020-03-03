بايرن ميونخ يصعد لنصف نهائي كأس ألمانيا بفوز صعب على شالكة (فيديو)

صعد بايرن ميونخ حامل اللقب بصعوبة إلى الدور قبل النهائي في كأس ألمانيا لكرة القدم بعد فوزه بهدف دون رد على مستضيفه شالكة اليوم الثلاثاء.

وواجه بايرن، الساعي للفوز بلقب الكأس للمرة 20، صعوبة كبيرة أمام شالكة الذي أهدر العديد من الفرص السانحة قبل وبعد هدف المباراة الوحيد الذي سجله يوشوا كيميش في الدقيقة 40.

وسدد جيدو بورجشتالر مهاجم شالكة في العارضة وبعدها ألغى الحكم هدفا له بداعي وجود تسلل قبل أن يسجل كيميش هدفه من عند حافة منطقة الجزاء.

وأهدر رابي ماتوندو مهاجم شالكة هدفا من مسافة قريبة في الدقيقة 64 بعد هجمة مرتدة سريعة وتماسك بايرن في الدقائق الأخيرة أمام ضغط شالكة.

وأصبح زاربروكن أول فريق من الدرجة الرابعة يبلغ الدور قبل النهائي بعد فوزه بركلات الترجيح 7-6 على فورتونا دوسلدورف المنتمي لدوري الأضواء بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

دانييل باتس حارس زاربروكن بطل الليلة بعد أن تصدى لخمس ركلات من نقطة الجزاء منها واحدة في الوقت الأصلي وأربع خلال ركلات الترجيح ليرسل فريقه لقبل النهائي وسط احتفالات جنونية من الجماهير صاحبة الضيافة.

وضع لاعب الوسط توبياس يانيكه فريقه زاربروكن في المقدمة في الدقيقة 31 بعد إنهاء رائع لهجمة قبل أن يعادل ماتياس يورجنسن النتيجة بضربة رأس ليدفع المباراة لوقت إضافي بعد أن أنقذ باتس ركلة جزاء من روفن هينينجس.

وفي بقية مباريات دور الثمانية يلتقي باير ليفركوزن مع أونيون برلين ويلعب اينتراخت فرانكفورت على أرضه مع فيردر بريمن غدا الأربعاء.