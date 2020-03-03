نتائج قرعة بطولة دوري الأمم الأوروبية كاملة (إنفوغرافيك)

أقيمت، مساء اليوم الثلاثاء، قرعة دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم (2020-2021).

وشهدت القرعة مجموعة قوية وأخرى متوازنة، حيث يصطدم منتخب إيطاليا في مجموعته بمنتخبي هولندا وبولندا، فيما أسفرت أخرى عن صدام بين إسبانيا، وألمانيا، وأوكرانيا.

وستلتقي فرنسا مع كرواتيا في تكرار لنهائي كأس العالم لكرة القدم بعد أن أوقعتهما القرعة في مجموعة واحدة بالنسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية.

وينافس المنتخبان في المجموعة الثالثة بالمستوى الأول مع البرتغال حاملة اللقب والسويد.

وستتجدد المواجهة بين إنجلترا وآيسلندا، التي أطاحت بإنجلترا من بطولة أوروبا 2016، في المجموعة الثانية التي تضم أيضًا بلجيكا والدنمارك.

وتواجه ألمانيا مهمة صعبة في المجموعة الرابعة، حيث تلعب مع إسبانيا، وسويسرا، وأوكرانيا.

يذكر أن منتخب البرتغال هو حامل لقب البطولة في نسختها الأولى.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المستوى الأول

المجموعة الأولى: بولندا، البوسنة والهرسك، إيطاليا، هولندا.

المجموعة الثانية: آيسلندا، الدنمارك، بلجيكا، إنجلترا.

المجموعة الثالثة: كرواتيا، السويد، فرنسا، البرتغال.

المجموعة الرابعة: ألمانيا، أوكرانيا، إسبانيا، سويسرا.

المستوى الثاني

المجموعة الأولى: رومانيا، النرويج، أيرلندا الشمالية، النمسا.

المجموعة الثانية: إسرائيل، سلوفاكيا، إسكتلندا، التشيك.

المجموعة الثالثة: المجر، تركيا، صربيا، روسيا.

المجموعة الرابعة: بلغاريا، جمهورية إيرلندا، فنلندا، ويلز.

المستوى الثالث

المجموعة الأولى: أذربيجان، لوكسمبورج، قبرص، الجبل الأسود.

المجموعة الثانية: أرمينيا، إستونيا، مقدونيا الشمالية، جورجيا.

المجموعة الثالثة: مولدوفا، سلوفينيا، كوسوفو، اليونان.

المجموعة الرابعة: كازاخستان، ليتوانيا، روسيا البيضاء، ألبانيا.

المستوى الرابع

المجموعة الأولى: لاتفيا، مالطا، أندور، جزر الفارو.

المجموعة الثانية: سان مارينو، ليختنشتاين، جبل طارق.