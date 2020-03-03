تقارير: باريس سان جيرمان يحرم مبابي ونيمار من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

أشارت تقارير فرنسية إلى أن باريس سان جيرمان سيمنع مهاجمه كيليان مبابي من المشاركة مع منتخب فرنسا في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف المقبل.

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غراييه، قد أعلن أن مبابي أصبح ضمن القائمة الأولية التي تضم 80 لاعبًا التي تستعد لخوض دورة الألعاب الأولمبية.

وذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، يوم الثلاثاء، أن النادي الباريسي اتصل بالاتحاد الفرنسي للتأكيد على أنه لن يسمح للمهاجم الدولي باللعب في الدورة التي لا تدخل ضمن أجندة الاتحاد الدولي (الفيفا).

ورغم إصرار اللاعب على المشاركة في الأولمبياد وقيادة الفريق الأولمبي لإضافة ذلك لمشاركته في كأس العالم 2018 في روسيا، إلا أنه تم إرسال خطاب مشابه إلى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يفيد بأنه لن يُسمح لمهاجمه نيمار بتولي قيادة الفريق في طوكيو؛ من أجل تأمين بقاء المهاجمين مع الفريق الصيف المقبل.

ويشعر باريس سان جيرمان بالقلق بشأن إمكانية إصابة أو إرهاق ثنائي هجومه المكون من مبابي ونيمار جراء المشاركة في الأولمبياد، حال شاركا أيضا في ”يورو 2020“ وكوبا أمريكا على التوالي، في ظل تلاحم المراحل الأخيرة من الأولمبياد مع الاستعداد للموسم الجديد.

وحتى في حالة خروج فرنسا والبرازيل من الأولمبياد مبكرا، لن يكون كل من نيمار ومبابي متاحين لمعظم مباريات باريس سان جيرمان قبل الموسم في ظل حصولهما على راحة إجبارية.

وكان توماس توخيل، المدير الفني لسان جيرمان، قد علق على تقارير استدعاء مبابي، قائلا: ”هذه الأخبار تعد مفاجأة كبيرة لي، في النهاية الأمر بين النادي وكيليان، لكنني أعلم أنه سيشارك في اليورو المقبل، ولكن لا شيء مؤكدا بشأن مشاركته في أولمبياد طوكيو الذي لا نعرف إذا كان سيقام في موعده أم لا بسبب فيروس كورونا“.

وأشار: ”حتى الآن لم نتخذ القرار النهائي، ولهذا فكان من المفاجئ بالنسبة لي معرفة خبر انضمامه قبل موافقتنا على الأمر“.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال فيه مبابي يرفض تجديد عقده مع النادي الباريسي، علما أن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى ترغب في ضم المهاجم الشاب أفضل لاعب شاب في مونديال روسيا.

وأبدى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس التنفيذي دعمهما لأولمبياد طوكيو اليوم، ولم يكن هناك أي حديث عن تأجيل الألعاب أو نقلها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، في اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة الموقف: ”نستعد لإقامة ألعاب أولمبية ناجحة في طوكيو 2020“.