الهتافات المسيئة ضد ديتمار هوب تخطف الأنظار في الدوري الألماني

خطفت واقعة الهتافات المسيئة من جماهير بايرن ميونخ ضد ديتمار هوب، أبرز المستثمرين في نادي هوفنهايم، الأنظار في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم هذا الأسبوع.

وأوقف الحكم المباراة لمدة 20 دقيقة مع تقدم بايرن ميونخ 6/0، وعند استئناف اللعب مرر لاعبو الفريقين الكرة فيما بينهم احتجاجا ضد اللافتات التي رفعتها الجماهير في ملعب هوفنهايم.

وتساءل بعض روابط الجماهير عن عدم اتخاذ إجراءات مماثلة في حالات العنصرية.

وأشار لاعبو هيرتا برلين إلى أن الحكم رفض إيقاف مباراتهم ضد شالكه في الرابع من فبراير عندما اشتكوا من صيحات القردة ضد المدافع الألماني جوردان تورناريغا، وهو نجل أوجوكوجو تورناريغا لاعب نيجيريا السابق.

وقال نيكلاس شتارك قائد هيرتا برلين إن الحكام بالكاد لاحظوا الواقعة.

وطُرد تورناريغا بعدما حمل بعض قوارير المياه وألقاها بغضب على الأرض، وأوضح زملاؤه أن مشاعره غلبته بعد الإهانات التي تعرض لها.

وفيما بعد أكد الاتحاد الألماني وجود هتافات عنصرية من الجماهير وغرم شالكه 50 ألف يورو.

”بدون إعلان“

وقالت مجموعة جماهير بايرن ميونخ المعروفة باسم كلوب 12 إنه لم يكن هناك ”أي إعلان“ في الاستاد في واقعة جماهير شالكه.

وأضافت: ”في الأسابيع الأخيرة بشكل خاص كانت هناك حالات عنصرية وتمييز جنسي كافية في ملاعب كرة القدم الألمانية، حيث كان يمكن وضع مثال من أجل المستقبل“.

وتعرض ليروي كوادو لاعب فورتسبرغر كيكرز لإهانات من شخص بين الجماهير خلال مواجهة بروسن مونستر في الدرجة الثالثة. وتم التعرف على هوية المشجع وطرده من الملعب.

وطالبت مجموعة جماهير بايرن المسؤولين ”بإجراءات متماثلة ضد حالات التمييز والإهانات والعنصرية والمثلية ومعاداة السامية والتمييز الجنسي“.

وقالت مجموعة جماهير سودكورفه (المدرج الجنوبي) والتي كانت خلف الإهانات ضد هوب إن العديد من الأشخاص، مثل تيمو فيرنر مهاجم رازن بال شبورت لايبزيغ وأولي هونيس رئيس بايرن ميونخ السابق، تعرضوا لإهانات مماثلة بشكل معتاد في الماضي.

وأضافت المجموعة مع توجيه انتقادات ضد العنصرية: ”خلال مباراة كرة قدم فهذه الكلمات معتادة“.

وتابعت: ”لو أردتهم إيقاف أو إلغاء مباريات كرة القدم عند ظهور مثل هذه الإهانات في المدرجات فلن تتمكنوا من إكمال 90 دقيقة. التوقف كان مفرطا وساذجا“.