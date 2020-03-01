سوشيال ميديا الرياضة.. بويول يستعيد ذكريات الكلاسيكو .. سعيد كولاسيناك يحتفل بعيد الاستقلال

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.
وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:
بويول يستعيد ذكريات الكلاسيكو
نشر كارلوس بويول قائد نادي برشلونة السابق صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ بقميص النادي الكتالوني، وعلق اللاعب:“اليوم هو أحد تلك الأيام التي يحلم فيها الأطفال بلعب الكلاسيكو حظًا سعيدًا، قاتلوا حتى النهاية“.
سعيد كولاسيناك يحتفل بعيد الاستقلال
نشر البوسني سعيد كولاسيناك لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة عبر موقع ”تويتر“ لعلم بلاده بمناسبة عيد الاستقلال، وعلق:“عيد استقلال سعيد للبوسنة والهرسك“.
Happy Independence Day, Bosnia & Herzegovina! Sretan Dan nezavisnosti. ???????? #jednasijedina #mojaBiH pic.twitter.com/V53NMhHXxw
— Sead Kolašinac (@seadk6) March 1, 2020
تياغو ألكانتارا: ما فعلناه من أجل حب اللعبة
نشر تياغو ألكانتارا لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني صورة عبر موقع ”تويتر“ من مباراة، يوم أمس، التي جمعت بين بايرن ميونخ وهوفنهايم في الدوري الألماني والتي شهدت موقفًا تاريخيًا من لاعبي الفريقين ردًا على الهتافات العنصرية، حيث علق اللاعب:“من أجل حب اللعبة“.
Aus Liebe zum Spiel!#Fairplay pic.twitter.com/hZPKwuaMri
— Thiago Alcantara (@Thiago6) March 1, 2020
فريد يتسلح بالعقلية الإيجابية
نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع ”تويتر“، وعلق اللاعب:“عقلية إيجابية تحمل لك أكثر في كل ما ترغب بتحقيقه“.
A positive mindset carries you further in whatever you wish to achieve ???? pic.twitter.com/4bp1JCb5J6
— Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) March 1, 2020
نشر فريدريكو رودريغز ”فريد“ لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع ”تويتر“ من مباراة، اليوم، والتي جمعت بين ناديه ونادي إيفرتون والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وعلق اللاعب:“كانت مباراة صعبة للغاية، وإيفرتون اليوم كان على استعداد للفوز، وخضنا المبارة حتى النهاية، ولكن تم طرح نقطة مهمة للغاية، وهي أنه يجب علينا مواصلة العمل بجد لتحقيق أهدافنا لهذا الموسم للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للعام المقبل“.
It was a very difficult game against @Everton today.
We were prepared to win and fought until the end!
But a very important point has been made that we must keep working hard to meet our targets for this season to qualify for the Champions League for next year. pic.twitter.com/seCKYo1wL3
— Fred Rodrigues (@Fred08oficial) March 1, 2020
بودولسكي يشكر عائلته
نشر لوكاس بودولسكي لاعب نادي أنطاليا سبورت التركي صورة له عبر موقع ”تويتر“ أثناء أدائه التحية لجماهير ناديه عقب مباراة فريقه أمام نادي فنربخشة، وعلق اللاعب:“الابتسامة لأفضل جمهور، عائلتي“.
Smiling for my best fans: my family ❤???? #family #love #soccer #turkey pic.twitter.com/t5Xg679Gkn
— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) March 1, 2020
نجوم مانشستر سيتي يصطفون أمام كأس الرابطة
نشر إلكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر موقع ”تويتر“ برفقة زميليه غابريل جيسوس، ورحيم سترلينغ، مع كأس الرابطة الإنجليزية والذي نجح مانشستر سيتي في التتويج بلقبه، اليوم، على حساب أستون فيلا، وعلق غوندغان:“ثلاثة في صف واحد“.
Three in a row ???????????? #CarabaoCup #CmonCity @gabrieljesus33 @sterling7 pic.twitter.com/c8xQkzKKZQ
— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) March 1, 2020
توديبو يرفض الاستسلام
نشر جان كلير توديبو لاعب نادي شالكة الألماني صورة له عبر موقع ”تويتر“ بقميص ناديه أمام نادي كولن والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة، وعلق اللاعب:“لن نستسلم أبدًا، إنه وعد، أشكركم على الدعم“.
We will never give up, it’s a promise ! Thank you for the support ????⚪️ #S04 #WirLeBenDich pic.twitter.com/gFJ3Ud3guA
— Jean-Clair Todibo (@jctodibo) March 1, 2020
غوميز يستعد للموسم الأزرق
نشر الفرنسي بافيتيمبي غوميزمهاجم نادي الهلال السعودي صورة له عبر موقع ”تويتر“ بالملابس الزرقاء في شوارع فرنسا، وعلق اللاعب:“الموسم الأزرق“.
Blue Season ???? pic.twitter.com/MpTSxouvU2
— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) March 1, 2020
وليد سليمان يدعم مروان محسن
نشر وليد سليمان لاعب النادي الأهلي المصري صورة عبر موقع ”إنستغرام“ لزميله مروان محسن والذي تعرض لهجوم جماهيري، أمس.
وحرص سليمان على دعم زميله وكتب:“هايل يا صاحبي، كتير مش بياخدوا بالهم من أدوارك لينا في الملعب، وإن شاء الله الماتش الجاي تهديلي الجون إللي هاتجيبه“.