سوشيال ميديا الرياضة.. بويول يستعيد ذكريات الكلاسيكو .. سعيد كولاسيناك يحتفل بعيد الاستقلال

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

بويول يستعيد ذكريات الكلاسيكو

نشر كارلوس بويول قائد نادي برشلونة السابق صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ بقميص النادي الكتالوني، وعلق اللاعب:“اليوم هو أحد تلك الأيام التي يحلم فيها الأطفال بلعب الكلاسيكو حظًا سعيدًا، قاتلوا حتى النهاية“.

سعيد كولاسيناك يحتفل بعيد الاستقلال

نشر البوسني سعيد كولاسيناك لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة عبر موقع ”تويتر“ لعلم بلاده بمناسبة عيد الاستقلال، وعلق:“عيد استقلال سعيد للبوسنة والهرسك“.

تياغو ألكانتارا: ما فعلناه من أجل حب اللعبة

نشر تياغو ألكانتارا لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني صورة عبر موقع ”تويتر“ من مباراة، يوم أمس، التي جمعت بين بايرن ميونخ وهوفنهايم في الدوري الألماني والتي شهدت موقفًا تاريخيًا من لاعبي الفريقين ردًا على الهتافات العنصرية، حيث علق اللاعب:“من أجل حب اللعبة“.

فريد يتسلح بالعقلية الإيجابية

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع ”تويتر“، وعلق اللاعب:“عقلية إيجابية تحمل لك أكثر في كل ما ترغب بتحقيقه“.

A positive mindset carries you further in whatever you wish to achieve ???? pic.twitter.com/4bp1JCb5J6 — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) March 1, 2020

نشر فريدريكو رودريغز ”فريد“ لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع ”تويتر“ من مباراة، اليوم، والتي جمعت بين ناديه ونادي إيفرتون والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وعلق اللاعب:“كانت مباراة صعبة للغاية، وإيفرتون اليوم كان على استعداد للفوز، وخضنا المبارة حتى النهاية، ولكن تم طرح نقطة مهمة للغاية، وهي أنه يجب علينا مواصلة العمل بجد لتحقيق أهدافنا لهذا الموسم للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للعام المقبل“.

It was a very difficult game against @Everton today.

We were prepared to win and fought until the end!

But a very important point has been made that we must keep working hard to meet our targets for this season to qualify for the Champions League for next year. pic.twitter.com/seCKYo1wL3 — Fred Rodrigues (@Fred08oficial) March 1, 2020

بودولسكي يشكر عائلته

نشر لوكاس بودولسكي لاعب نادي أنطاليا سبورت التركي صورة له عبر موقع ”تويتر“ أثناء أدائه التحية لجماهير ناديه عقب مباراة فريقه أمام نادي فنربخشة، وعلق اللاعب:“الابتسامة لأفضل جمهور، عائلتي“.

نجوم مانشستر سيتي يصطفون أمام كأس الرابطة

نشر إلكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر موقع ”تويتر“ برفقة زميليه غابريل جيسوس، ورحيم سترلينغ، مع كأس الرابطة الإنجليزية والذي نجح مانشستر سيتي في التتويج بلقبه، اليوم، على حساب أستون فيلا، وعلق غوندغان:“ثلاثة في صف واحد“.

توديبو يرفض الاستسلام

نشر جان كلير توديبو لاعب نادي شالكة الألماني صورة له عبر موقع ”تويتر“ بقميص ناديه أمام نادي كولن والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة، وعلق اللاعب:“لن نستسلم أبدًا، إنه وعد، أشكركم على الدعم“.

We will never give up, it’s a promise ! Thank you for the support ????⚪️ #S04 #WirLeBenDich pic.twitter.com/gFJ3Ud3guA — Jean-Clair Todibo (@jctodibo) March 1, 2020

غوميز يستعد للموسم الأزرق

نشر الفرنسي بافيتيمبي غوميزمهاجم نادي الهلال السعودي صورة له عبر موقع ”تويتر“ بالملابس الزرقاء في شوارع فرنسا، وعلق اللاعب:“الموسم الأزرق“.

وليد سليمان يدعم مروان محسن

نشر وليد سليمان لاعب النادي الأهلي المصري صورة عبر موقع ”إنستغرام“ لزميله مروان محسن والذي تعرض لهجوم جماهيري، أمس.

وحرص سليمان على دعم زميله وكتب:“هايل يا صاحبي، كتير مش بياخدوا بالهم من أدوارك لينا في الملعب، وإن شاء الله الماتش الجاي تهديلي الجون إللي هاتجيبه“.