باير ليفركوزن يتعادل مع لايبزيغ ويبعده عن بايرن ميونخ في صدارة ترتيب الدوري الألماني

فرض باير ليفركوزن التعادل 1/1 على مضيفه لايبزيغ، على ملعب ريد بول أرينا، اليوم الأحد، في الجولة الـ24 من الدوري الألماني.

وافتتح الجناح الجامايكي ليون بايلي التسجيل لباير ليفركوزن في الدقيقة 29.

وأدرك التشيكي باتريك شيك التعادل للايبزيغ في الدقيقة 32.

وتعادل لايبزيغ للمرة السابعة، في حين خسر 3 مرات، وفاز 14 مرة في 24 مباراة، ورفع التعادل رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، ويتأخر بـ3 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ.

ورفع التعادل رصيد باير ليفركوزن إلى 44 نقطة في المركز الخامس، وهذا التعادل السادس له، في حين فاز 13 مرة، وخسر 5 مرات في 24 مباراة.

ويلعب لايبزيغ مع فولفسبورغ في الجولة المقبلة، ثم مع توتنهام في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الألماني حتى الآن:

1. بايرن ميونخ، 52 نقطة من 24 مباراة.

2. لايبزيغ، 49 نقطة من 24 مباراة.

3. بروسيا دورتموند، 48 نقطة من 24 مباراة.

4. بوروسيا مونشنغلادباخ، 46 نقطة من 23 مباراة.

هدف ليفركوزن الأول بايلي ???? pic.twitter.com/7PetIdi3Gj — SARA (@OnlySaraKSA4) March 1, 2020