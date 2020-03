الاتحاد الألماني يفتح تحقيقا في أحداث مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم

كشفت تقارير صحفية، اتجاه الاتحاد الألماني لكرة القدم، إلى فتح تحقيق في الوقائع التي رافقت الفوز الكبير لفريق بايرن ميونخ على ملعب هوفنهايم بستة أهداف دون رد، أمس السبت، بالبوندسليغا.

وتوقفت المباراة التي جرت، يوم السبت، مرتين؛ بسبب تصرفات جماهير بايرن ميونخ، حيث رفعت لافتات مسيئة لديتمار هوب مالك هوفنهايم، وكان التوقف الثاني في الدقيقة 77 واستمر لدقائق، في أحداث غير مسبوقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأكد متحدث باسم الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن لجنة الانضباط ستفتح تحقيقا في الأمر، وسط دعوات متزايدة لتطبيق عقوبات صارمة ضد السلوك العدائي لجماهير الفريق الضيف.

وبعد أن شهدت الثواني الأولى من الشوط الأول قيام جماهير بايرن بإطلاق ألعاب نارية، توقف اللعب في الدقيقة 65؛ عندما رفع المشجعون لافتات مسيئة للمستثمر هوب، الذي كان حاضرا في المدرجات إلى جانب كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن، الذي عانقه واعتذر له.

Referee suspending Bayern Munich game for banners held by the away fans. pic.twitter.com/E9OQgG91cp

— Khadka (@MountaiNibber) February 29, 2020