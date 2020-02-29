 سوشيال ميديا الرياضة: سيبايوس في المتحف البريطاني.. ومولر يهاجم عنصرية جماهير بايرن ميونخ – إرم نيوز‬‎

سوشيال ميديا الرياضة: سيبايوس في المتحف البريطاني.. ومولر يهاجم عنصرية جماهير بايرن ميونخ

سوشيال ميديا الرياضة: سيبايوس في المتحف البريطاني.. ومولر يهاجم عنصرية جماهير بايرن ميونخ

المصدر: مصطفى عادل - إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

دانيال سيبايوس في المتحف البريطاني

نشر دانيال سيبايوس، لاعب آرسنال الإنجليزي، صورا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته داخل المتحف البريطاني، وعلق اللاعب قائلا: ”المتحف البريطاني“.

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❤️ British Museum ❤️

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بنزيما يتسلح بالثقة

نشر كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من تدريبات فريقه استعدادا للقاء برشلونة غدا بالدوري الإسباني، وعلق اللاعب قائلا: ”الثقة“.

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Confidence ⚔️????⚽️ #halamadrid

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ديباي يمارس رياضة التجديف

نشر ممفيس ديباي، لاعب نادي ليون الفرنسي، صورا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ في البحر وهو يمارس رياضة التجديف، وأعرب اللاعب عن سعادته بتلك التجربة.

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????????‍♂️

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دوناروما يعلن عودته

نشر دوناروما، حارس مرمى آسي ميلان الإيطالي، صورا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من تدريبات فريقه عقب الإصابة التي كانت قد لحقت به، وعلق اللاعب قائلا: ”عودة قريبة“.

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Back ???? ????????⚽

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ماركوس ألونسو ينتقد نتائج فريقه 

نشر ماركوس ألونسو لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من مباراة اليوم، والتي جمعت بين البلوز ونادي بورنموث بالدوري الإنجليزي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وعلق اللاعب قائلا: ”عدم الحصول على النقاط الثلاث، نحن بحاجة إلى التحسن وأن نكون أكثر صلابة لمدة 90 دقيقة، لكن علينا المحاولة من أجل العودة، شكرا للجماهير“.

مولر يهاجم عنصرية جماهير البايرن

نشر توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ الألماني، صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من مباراة اليوم التي جمعت بين ناديه أمام هوفنهايم بالدوري الألماني، وانتقد اللاعب الهتافات العنصرية لجماهير النادي البافاري ضد ممول هوفنهايم رجل الأعمال ديتمار هوب، حيث علق اللاعب قائلا: ”هل هذه هي كرة القدم التي نريدها؟ لا تعطي فرصة لتشويه الحملات والعنصرية ومعاداة السامية، نريد المزيد من التسامح في مجتمعنا“.

فريدريكو رودريغيز في مقابلة تلفزيونية

نشر فريدريكو رودريغيز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء تواجده في مقابلة تلفزيونية.

راكيتيتش يستعد للكلاسيكو بالابتسامة

نشر إيفان راكيتيتش لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات الفريق استعدادا للقاء ريال مدريد غدا، وعلق اللاعب قائلا: ”العمل بجد مع ابتسامة كبيرة“.

بين مالانغو: الجماهير سوف تحسم التأهل

نشر بين مالانغو لاعب نادي الرجاء المغربي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لجماهير ناديه من مباراة الأمس أمام نادي مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وعلق اللاعب قائلا: ”شكرا لك على كل رسائلكم التشجيعية، مباراة رابحة، دعونا نركز على إنهاء المهمة“.

مؤمن زكريا يشكر جمهور الأهلي

حرص مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي على شكر جماهير ناديه على الدعم الجماهيري له في لقاء اليوم، والذي جمع بين الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث علق اللاعب قائلا: ”شكرا“.

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