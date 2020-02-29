سوشيال ميديا الرياضة: سيبايوس في المتحف البريطاني.. ومولر يهاجم عنصرية جماهير بايرن ميونخ

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

دانيال سيبايوس في المتحف البريطاني

نشر دانيال سيبايوس، لاعب آرسنال الإنجليزي، صورا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته داخل المتحف البريطاني، وعلق اللاعب قائلا: ”المتحف البريطاني“.

بنزيما يتسلح بالثقة

نشر كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من تدريبات فريقه استعدادا للقاء برشلونة غدا بالدوري الإسباني، وعلق اللاعب قائلا: ”الثقة“.

ديباي يمارس رياضة التجديف

نشر ممفيس ديباي، لاعب نادي ليون الفرنسي، صورا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ في البحر وهو يمارس رياضة التجديف، وأعرب اللاعب عن سعادته بتلك التجربة.

دوناروما يعلن عودته

نشر دوناروما، حارس مرمى آسي ميلان الإيطالي، صورا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من تدريبات فريقه عقب الإصابة التي كانت قد لحقت به، وعلق اللاعب قائلا: ”عودة قريبة“.

ماركوس ألونسو ينتقد نتائج فريقه

نشر ماركوس ألونسو لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من مباراة اليوم، والتي جمعت بين البلوز ونادي بورنموث بالدوري الإنجليزي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وعلق اللاعب قائلا: ”عدم الحصول على النقاط الثلاث، نحن بحاجة إلى التحسن وأن نكون أكثر صلابة لمدة 90 دقيقة، لكن علينا المحاولة من أجل العودة، شكرا للجماهير“.

مولر يهاجم عنصرية جماهير البايرن

نشر توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ الألماني، صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من مباراة اليوم التي جمعت بين ناديه أمام هوفنهايم بالدوري الألماني، وانتقد اللاعب الهتافات العنصرية لجماهير النادي البافاري ضد ممول هوفنهايم رجل الأعمال ديتمار هوب، حيث علق اللاعب قائلا: ”هل هذه هي كرة القدم التي نريدها؟ لا تعطي فرصة لتشويه الحملات والعنصرية ومعاداة السامية، نريد المزيد من التسامح في مجتمعنا“.

Ist das der Fußball, den wir wollen? NEIN! ☹️

Gebt Hetzkampagnen, Rassismus, Antisemitismus, Homophobie und allen anderen Anfeindungen keine Chance. ????

Aus Liebe zum Spiel!

Für mehr Toleranz in unserer Gesellschaft! #Fairplay #FürEinBesseresSpiel #TSGFCB #esmuellert pic.twitter.com/Bl8EPZIW67 — Thomas Müller (@esmuellert_) February 29, 2020

فريدريكو رودريغيز في مقابلة تلفزيونية

نشر فريدريكو رودريغيز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء تواجده في مقابلة تلفزيونية.

My interview is live, go watch please and I hope you enjoy ???????? https://t.co/SPL598nFkW — Fred Rodrigues (@Fred08oficial) February 29, 2020

راكيتيتش يستعد للكلاسيكو بالابتسامة

نشر إيفان راكيتيتش لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات الفريق استعدادا للقاء ريال مدريد غدا، وعلق اللاعب قائلا: ”العمل بجد مع ابتسامة كبيرة“.

Work hard with a big smile ????????⚽️ #readyforthebiggame pic.twitter.com/UMI6ezIb7V — Ivan Rakitic (@ivanrakitic) February 29, 2020

بين مالانغو: الجماهير سوف تحسم التأهل

نشر بين مالانغو لاعب نادي الرجاء المغربي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لجماهير ناديه من مباراة الأمس أمام نادي مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وعلق اللاعب قائلا: ”شكرا لك على كل رسائلكم التشجيعية، مباراة رابحة، دعونا نركز على إنهاء المهمة“.

Merci pour tous vos messages d'encouragements. Un match de gagner,restons concentre pour finir le travail toujours avec vous. #CAFCL #DimaRaja ???????? pic.twitter.com/jRRbWSmkgn — Ben Malango (@Malangol28) February 29, 2020

مؤمن زكريا يشكر جمهور الأهلي

حرص مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي على شكر جماهير ناديه على الدعم الجماهيري له في لقاء اليوم، والذي جمع بين الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث علق اللاعب قائلا: ”شكرا“.