إبداع مبابي يقود باريس سان جيرمان لفوز ساحق على ديغون في الدوري الفرنسي (فيديو)

أبدع كيليان مبابي وسجل هدفين وساهم في هدف آخر لزميله ماورو إيكاردي ليقود باريس سان جيرمان للفوز 4-صفر على ديغون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت.

وفي ظل غياب نيمار وماركو فيراتي بسبب الإيقاف وتياغو سيلفا بسبب الإصابة، بدأ سان جيرمان المباراة بشكل مثالي وتابع بابلو سارابيا تسديدة ماركينيوس ووضع الكرة في الشباك بالدقيقة الثالثة.

وأضاف مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 74 حيث تلقى تمريرة من يوليان دراكسلر قبل أن يراوغ رونار رونارسون حارس ديغون.

وصنع مبابي هدفا لزميله إيكاردي بعد ثلاث دقائق حيث أرسل تمريرة رائعة في طريق المهاجم الأرجنتيني ليأتي الهدف.

وأكمل اللاعب البالغ عمره 21 عاما تألقه بتسجيل هدفه الشخصي الثاني في الوقت بدل الضائع بعدما وضع الكرة ببراعة في مرمى الحارس رونارسون.

وأصبح رصيد سان جيرمان 68 نقطة من 27 مباراة واستعاد تصدر المسابقة بفارق 13 نقطة عن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني الذي تفوق 3-2 على نيم مساء الجمعة. وتجمد رصيد ديغون عند 27 نقطة.