بايرن ميونخ يسحق هوفنهايم بسداسية.. وسانشو يمنح دورتموند الفوز على فرايبورغ

أحرز بايرن ميونخ، متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، ثلاثة أهداف في أول ربع ساعة في طريقه للفوز 6-صفر على مستضيفه هوفنهايم اليوم السبت في مباراة توقفت 20 دقيقة بسبب لافتات مسيئة من جماهير الفريق الضيف.

وتقدم بايرن في الصدارة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه، لكن المباراة كادت تُلغى في الدقيقة 79 بعدما رفعت جماهير بايرن لافتات مسيئة ضد ديتمار هوب، أكبر المستثمرين في هوفنهايم.

وطلب الحكم من اللاعبين الخروج من الملعب، وذهب بعض لاعبي بايرن وجميع مسؤولي النادي في الاستاد إلى الجماهير وطالبوها بإنزال اللافتات على الفور.

وبعد توقف 20 دقيقة، عاد اللاعبون إلى أرض الملعب وتعمدوا مرور الوقت دون اللعب التنافسي، لتنتهي المباراة بتحية هوب بوجود كارل-هاينتس رومنيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن، بجانبه، لإظهار تضامنه مع الملياردير الألماني.

وتسببت لافتة في حرمان جماهير دورتموند من حضور مباريات في ملعب هوفنهايم لمدة موسمين ضمن عقوبة في وقت سابق من الشهر الحالي بالإضافة إلى غرامة 50 ألف يورو.

وسارت الأمور بسهولة لحامل اللقب الذي خاض المواجهة دون مهاجمه المصاب روبرت ليفاندوفسكي.

ولم يتأثر الفريق بغيابه إذ افتتح سيرج غنابري التسجيل بتسديدة مباشرة في الدقيقة الثانية. وضاعف يوشوا كيميش الفارق بعد ذلك بخمس دقائق قبل أن يجعل يوشوا زيركزي النتيجة 3-صفر.

وأحرز فيليب كوتينيو هدفا في كل شوط وأكمل ليون جوريتسكا السداسية في الدقيقة 62. واستسلم هوفنهايم تماما قبل نهاية الوقت.

ويملك بايرن 52 نقطة متقدما بأربع نقاط على رازن بال شبورت لايبزيغ الذي يستضيف باير ليفركوزن، غدا الأحد، ويتأخر بروسيا دورتموند بفارق الأهداف في المركز الثالث بعد فوزه الصعب 1-صفر على فرايبورغ.

ولم يقدم دورتموند أداءه الهجومي المعتاد بغض النظر عن هدف سانشو في الدقيقة 15، ولم يصنع الفريق الفرص سوى بين الحين والآخر. ولم يستفد فرايبورغ من الفرص التي أتيحت له في الشوط الثاني.

وهز سانشو، الذي صنع 14 هدفا حتى الآن، الشباك للمباراة السابعة على التوالي في الدوري، ليرفع رصيده إلى 14 هدفا هذا الموسم.