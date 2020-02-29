 جماهير بايرن ميونخ تتسبب في أزمة خلال مباراة هوفنهايم بالدوري الألماني (فيديو وصور) – إرم نيوز‬‎

جماهير بايرن ميونخ تتسبب في أزمة خلال مباراة هوفنهايم بالدوري الألماني (فيديو وصور)

جماهير بايرن ميونخ تتسبب في أزمة خلال مباراة هوفنهايم بالدوري الألماني (فيديو وصور)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

صبت جماهير بايرن ميونخ غضبها ضد ديتمار هوب، مالك فريق هوفنهايم، ما تسبب في إيقاف المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت بملعب راين نيكار أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الألماني.

ورفعت جماهير البايرن لافتات ضد ديتمار هوب، مالك هوفنهايم، في منتصف الشوط الثاني أثناء تقدم فريقها (6-0).

وقرر الحكم إيقاف المباراة لحين إنزال الجماهير تلك اللافتات، ما أجبر لاعبي بايرن ومدربهم هانز فليك على الذهاب للمشجعين.

وبدا فليك غاضبا من تصرفات جماهير الفريق البافاري، وانفعل عليهم بسبب تلك اللافتات، حيث أشار لهم بتقدم فريقه بسداسية نظيفة، ما يجعل تلك السلوكيات بلا مبرر.

ورغم استئناف المباراة بعدها، عاد الحكم لإيقافها مجددا بعد إصرار الجماهير على مواصلة الهتاف ورفع اللافتات ضد مالك هوفنهايم.

وحاول مسؤولو بايرن ميونخ إثناء الجماهير عن ذلك، لينزل كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي للنادي، ومساعده أوليفر كان، بالإضافة لحسن صالح حميديتش، المدير الرياضي، على أمل إنهاء الأزمة.

ولم ينجح أي منهم في إثناء الجماهير عن ذلك، ليتقرر دخول الفريقين إلى النفق المؤدي لغرف الملابس، لحين توقف المشجعين عن تصرفاتهم.

وعقب صافرة النهاية نزل هوب ورومنيغيه إلى الملعب -وكانت مرة أخرى- وتصافح الجميع بشكل ودي لتنتهي المباراة بفوز النادي البافاري بستة أهداف نظيفة.

وعزز بايرن ميونخ صدارته للبوندسليغا برصيد 52 نقطة من 24 مباراة بينما تجمد رصيد هوفنهايم عند 34 نقطة في المركز الثامن.

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