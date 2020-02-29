جماهير بايرن ميونخ تتسبب في أزمة خلال مباراة هوفنهايم بالدوري الألماني (فيديو وصور)

صبت جماهير بايرن ميونخ غضبها ضد ديتمار هوب، مالك فريق هوفنهايم، ما تسبب في إيقاف المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت بملعب راين نيكار أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الألماني.

ورفعت جماهير البايرن لافتات ضد ديتمار هوب، مالك هوفنهايم، في منتصف الشوط الثاني أثناء تقدم فريقها (6-0).

وقرر الحكم إيقاف المباراة لحين إنزال الجماهير تلك اللافتات، ما أجبر لاعبي بايرن ومدربهم هانز فليك على الذهاب للمشجعين.

إحتجاج جمهور البايرن ضد المستثمر حق هوفنهايم ديتمار وسبق لجمهور غلاباخ انه أحتج عليه pic.twitter.com/bLicfhMTYc — بندر المشرافي (@L3bo0ob) February 29, 2020

وبدا فليك غاضبا من تصرفات جماهير الفريق البافاري، وانفعل عليهم بسبب تلك اللافتات، حيث أشار لهم بتقدم فريقه بسداسية نظيفة، ما يجعل تلك السلوكيات بلا مبرر.

ورغم استئناف المباراة بعدها، عاد الحكم لإيقافها مجددا بعد إصرار الجماهير على مواصلة الهتاف ورفع اللافتات ضد مالك هوفنهايم.

Bayern Munich and Hoffenheim players stood together in support of Hoffenheim owner Dietmar Hopp, who was the subject of insults from travelling Bayern fans pic.twitter.com/l5ii0vpT22 — B/R Football (@brfootball) February 29, 2020

وحاول مسؤولو بايرن ميونخ إثناء الجماهير عن ذلك، لينزل كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي للنادي، ومساعده أوليفر كان، بالإضافة لحسن صالح حميديتش، المدير الرياضي، على أمل إنهاء الأزمة.

ولم ينجح أي منهم في إثناء الجماهير عن ذلك، ليتقرر دخول الفريقين إلى النفق المؤدي لغرف الملابس، لحين توقف المشجعين عن تصرفاتهم.

سابقة تاريخية : هكذا اتم لاعبي بايرن ميونيخ و هوفنهايم المباراة في رسالة للجماهير أن كرة القدم يجب أن تكون دعوة محبة و الروح الرياضية ( بعد أن رفعت جماهير بايرن لافتات معادية لرئيس هوفنهايم )

pic.twitter.com/A0m7x4ffCF — HAMZA | حساب أساسي جديد (@HamzaRMFC) February 29, 2020

وعقب صافرة النهاية نزل هوب ورومنيغيه إلى الملعب -وكانت مرة أخرى- وتصافح الجميع بشكل ودي لتنتهي المباراة بفوز النادي البافاري بستة أهداف نظيفة.

وعزز بايرن ميونخ صدارته للبوندسليغا برصيد 52 نقطة من 24 مباراة بينما تجمد رصيد هوفنهايم عند 34 نقطة في المركز الثامن.