جماهير بايرن ميونخ تتسبب في أزمة خلال مباراة هوفنهايم بالدوري الألماني (فيديو وصور)

صبت جماهير بايرن ميونخ غضبها ضد ديتمار هوب، مالك فريق هوفنهايم، ما تسبب في إيقاف المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت بملعب راين نيكار أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الألماني.

ورفعت جماهير البايرن لافتات ضد ديتمار هوب، مالك هوفنهايم، في منتصف الشوط الثاني أثناء تقدم فريقها (6-0).

وقرر الحكم إيقاف المباراة لحين إنزال الجماهير تلك اللافتات، ما أجبر لاعبي بايرن ومدربهم هانز فليك على الذهاب للمشجعين.

وبدا فليك غاضبا من تصرفات جماهير الفريق البافاري، وانفعل عليهم بسبب تلك اللافتات، حيث أشار لهم بتقدم فريقه بسداسية نظيفة، ما يجعل تلك السلوكيات بلا مبرر.

ورغم استئناف المباراة بعدها، عاد الحكم لإيقافها مجددا بعد إصرار الجماهير على مواصلة الهتاف ورفع اللافتات ضد مالك هوفنهايم.

Bayern Munich and Hoffenheim players stood together in support of Hoffenheim owner Dietmar Hopp, who was the subject of insults from travelling Bayern fans pic.twitter.com/l5ii0vpT22

— B/R Football (@brfootball) February 29, 2020