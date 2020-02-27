سوشيال ميديا الرياضة.. محمد صلاح يشارك في مشروع عالمي.. ونيمار يتحدى نجم الرجبي

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.
وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:
محمد صلاح يشارك في مشروع عالمي
نشر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فيديو له عبر موقع ”إنستغرام“ كمشاركة لمشروع دعم التعليم التابع لمؤسسة الأمم المتحدة.
وعلق صلاح: إنه لشرف أن تلعب دورا في مثل هذا المشروع الضخم والطموح الذي يهدف إلى ضمان حصول الأشخاص الأقل حظاً على فرصة أكثر عدلاً في الحياة.. التعليم هو المفتاح ويستمر مدى الحياة.
راموس يعد الجماهير بالتأهل
نشر سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ بقميص ناديه وتعهد بتعويض خسارة الأمل الأمس أمام مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وعلق راموس: ”بعد ليلة صعبة للغاية، أرى خيارين: يمكننا التفكير في هزيمة الأمس أو العمل من أجل فوز الغد، اخترت هذا الأخير“.
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Después de una noche muy dura, veo dos opciones: podemos pensar en la derrota de ayer o trabajar para la victoria de mañana. Yo elijo lo segundo. Cabeza y corazón ya en el Clásico. After a very difficult night, there are two options: we can think about yesterday's defeat or work on tomorrow's win. I choose the latter. Head and heart already on el Clásico. #HalaMadrid ???? Getty
موسى سيسوكو يدعم المشردين
نشر موسى سيسوكو لاعب نادي توتنهام الإنجليزي فيديو عبر موقع ”إنستغرام“ لمؤسسة فندشن لدعم اللاجئين، وعلق اللاعب: ”دعم فندشن الذي يحارب ضد السكن غير المستقر. نحن معا“.
نيمار يتحدى نجم لعبة الرجبي
نشر نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فيديو له عبر موقع ”تويتر“ مع أبرز نجوم لعبة الرجبي في العالم.
وعلق نيمار: ”الرياء مهاراتي في لعبة الركبي مواجهة مع دموع الفرح لعبة الركبي لكرة القدم.. سيا كوليسي جاهز للتحدي؟
Showing off my rugby skills ???? ???? @SiyaKolisi_Bear ready for a challenge ?#outplaythemall #redbullneymarjrsfive pic.twitter.com/gmFiIupwEX
— Neymar Jr (@neymarjr) February 27, 2020
أرثر ميلو ينعى مدربه
حرص أرثر ميلو على تقديم واجب العزاء في وفاة مدربه البرازيلي فالدير إسبينوزا، حيث نشر اللاعب صورة عبر موقع ”تويتر“ للمدرب البرازيلي، وعلق ميلو: ”ارقد في سلام“.
Descanse em paz! ???? https://t.co/zhyOln6VhZ
— Arthur Melo (@arthurhromelo) February 27, 2020
دافيد ألابا يحتفل بذكرى تأسيس بايرن ميونخ
نشر دافيد ألابا لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه احتفالا بمرور 120 عاما على تأسيس النادي البافاري، وعلق اللاعب: ”عيد ميلاد سعيد بايرن ميونخ“.
Happy Birthday @FCBayern! ???? #MiaSanMia pic.twitter.com/4OV2ZxsLeT
— David Alaba (@David_Alaba) February 27, 2020
نجوم ليفربول يشاركون في إعلان لإحدى شركات المشروبات
شارك آندي روبريتسون لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في إعلان لإحدى شركات المشروبات، حيث نشر روبريتسون فيديو له عبر موقع ”تويتر“ برفقة زملائه كدعاية لتلك الشركة.
وعلق اللاعب: ”أعتقد أننا حطمناها لكي نكون منصفين.. لأي شخص يحتاج إلى مساعدة إبداعية“.
Think we smashed it to be fair. For anyone else needing creative help please get in touch. pic.twitter.com/SbkYwwaQHL
— Andy Robertson (@andrewrobertso5) February 27, 2020
إيمريك لابورت يدعو للتصويت له
دعا إيمريك لابورت لاعب نادي مانشستر سيتي جماهيره للتصويت له من أجل الحصول على لاعب الشهر، حيث نشر عبر موقع ”تويتر“ المسابقة التي أطلقتها الصفحة الرسمية للنادي من أجل اختيار لاعب الشهر، وعلق لابورت: ”صوّت لي“.
Vote Waporte ???? https://t.co/G4zNjdk9Uw
— Aymeric Laporte (@Laporte) February 27, 2020
سترلينغ يروج لإحدى ماركات الملابس
نشر رحيم سترلينغ لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو له عبر موقع ”تويتر“ كترويج لإحدى ماركات الملابس الشهيرة، وعلق اللاعب: ”ارتداء ملابس الربيع الجديد من الضروريات“.
Wearing the new spring essentials from @hm. Like the vibe? ????#HMMan #ad pic.twitter.com/pkrLgc9Emw
— Raheem Sterling (@sterling7) February 27, 2020
بودولسكي يحتفل بالتوقيع وسط أطفال أنطاليا
نشر لوكاس بودولسكي لاعب نادي أنطاليا سبورت التركي صورا له عبر موقع ”تويتر“ أثناء التوقيع لناديه التركي وسط صغار المشجعين، وعلق اللاعب: ”إطارات من يوم التوقيع“.
İmza gününden kareler.#BizAntalyasporuz #thankyou #Podolski @antalyaspor ????⚪️???????? pic.twitter.com/PcSZkGgqTI
— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) February 27, 2020