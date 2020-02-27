سوشيال ميديا الرياضة.. محمد صلاح يشارك في مشروع عالمي.. ونيمار يتحدى نجم الرجبي

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

محمد صلاح يشارك في مشروع عالمي

نشر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فيديو له عبر موقع ”إنستغرام“ كمشاركة لمشروع دعم التعليم التابع لمؤسسة الأمم المتحدة.

وعلق صلاح: إنه لشرف أن تلعب دورا في مثل هذا المشروع الضخم والطموح الذي يهدف إلى ضمان حصول الأشخاص الأقل حظاً على فرصة أكثر عدلاً في الحياة.. التعليم هو المفتاح ويستمر مدى الحياة.

راموس يعد الجماهير بالتأهل

نشر سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ بقميص ناديه وتعهد بتعويض خسارة الأمل الأمس أمام مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلق راموس: ”بعد ليلة صعبة للغاية، أرى خيارين: يمكننا التفكير في هزيمة الأمس أو العمل من أجل فوز الغد، اخترت هذا الأخير“.

موسى سيسوكو يدعم المشردين

نشر موسى سيسوكو لاعب نادي توتنهام الإنجليزي فيديو عبر موقع ”إنستغرام“ لمؤسسة فندشن لدعم اللاجئين، وعلق اللاعب: ”دعم فندشن الذي يحارب ضد السكن غير المستقر. نحن معا“.

نيمار يتحدى نجم لعبة الرجبي

نشر نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فيديو له عبر موقع ”تويتر“ مع أبرز نجوم لعبة الرجبي في العالم.

وعلق نيمار: ”الرياء مهاراتي في لعبة الركبي مواجهة مع دموع الفرح لعبة الركبي لكرة القدم.. سيا كوليسي جاهز للتحدي؟

أرثر ميلو ينعى مدربه

حرص أرثر ميلو على تقديم واجب العزاء في وفاة مدربه البرازيلي فالدير إسبينوزا، حيث نشر اللاعب صورة عبر موقع ”تويتر“ للمدرب البرازيلي، وعلق ميلو: ”ارقد في سلام“.

دافيد ألابا يحتفل بذكرى تأسيس بايرن ميونخ

نشر دافيد ألابا لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه احتفالا بمرور 120 عاما على تأسيس النادي البافاري، وعلق اللاعب: ”عيد ميلاد سعيد بايرن ميونخ“.

نجوم ليفربول يشاركون في إعلان لإحدى شركات المشروبات

شارك آندي روبريتسون لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في إعلان لإحدى شركات المشروبات، حيث نشر روبريتسون فيديو له عبر موقع ”تويتر“ برفقة زملائه كدعاية لتلك الشركة.

وعلق اللاعب: ”أعتقد أننا حطمناها لكي نكون منصفين.. لأي شخص يحتاج إلى مساعدة إبداعية“.

Think we smashed it to be fair. For anyone else needing creative help please get in touch. pic.twitter.com/SbkYwwaQHL — Andy Robertson (@andrewrobertso5) February 27, 2020

إيمريك لابورت يدعو للتصويت له

دعا إيمريك لابورت لاعب نادي مانشستر سيتي جماهيره للتصويت له من أجل الحصول على لاعب الشهر، حيث نشر عبر موقع ”تويتر“ المسابقة التي أطلقتها الصفحة الرسمية للنادي من أجل اختيار لاعب الشهر، وعلق لابورت: ”صوّت لي“.

سترلينغ يروج لإحدى ماركات الملابس

نشر رحيم سترلينغ لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو له عبر موقع ”تويتر“ كترويج لإحدى ماركات الملابس الشهيرة، وعلق اللاعب: ”ارتداء ملابس الربيع الجديد من الضروريات“.

بودولسكي يحتفل بالتوقيع وسط أطفال أنطاليا

نشر لوكاس بودولسكي لاعب نادي أنطاليا سبورت التركي صورا له عبر موقع ”تويتر“ أثناء التوقيع لناديه التركي وسط صغار المشجعين، وعلق اللاعب: ”إطارات من يوم التوقيع“.