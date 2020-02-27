بايرن ميونخ يفكر بعقد فليك ويخشى تأثير غياب ليفاندوفسكي

عاد بايرن ميونخ إلى الطريق الصحيح للدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم وربما ينال مدرب هانز فليك مكافأة ذلك بتمديد عقده لفترة أطول لكن غياب الهداف روبرت ليفاندوفسكي ربما يتسبب في مشكلة.

وقبل مواجهة هوفنهايم، يوم السبت، يتصدر بايرن الدوري برصيد 49 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن رازن بال شبورت لايبزيغ الذي فاز 8 مرات في آخر 9 مباريات بالدوري.

وتلقى بايرن دفعة بالانتصار 3/0 خارج أرضه أمام تشيلسي في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بينما ألمح كارل-هانز رومنيغه الرئيس التنفيذي للنادي بالعمل على تجديد عقده بعدما أهداه قلمًا في عيد ميلاده عقب الانتصار في لندن.

وقال رومنيغه خلال تناول وجبة عشاء مع فليك واللاعبين ومجموعة من المشجعين أيضًا:“لمن لا يعرف ما يوجد داخل هذا الصندوق الأحمر الصغير، فهو قلم“.

وأضاف وسط سعادة من الحاضرين:“عادة ما يتم استخدام الأقلام في توقيع العقود مع بايرن ميونخ“.

وأبلغ رومنيغه المدرب فليك:“واصل ما تفعله وواصل العمل، واستمر كما أنت، نحن راضون جدًا عن أسلوب لعب الفريق والنتائج“.

وتولى فليك (55 عامًا) المسؤولية في نوفمبر/ تشرين الثاني، خلفًا للمدرب نيكو كوفاتش، وبعد بداية متوسطة بدا أنه أعاد تألق بايرن ميونخ.

لكنه سيخوض تحديًا صعبًا حيث سيواجه هوفنهايم دون الهداف الأول ليفاندوفسكي الذي سيغيب 4 أسابيع على الأقل بسبب إصابة بالركبة.

ويستمتع ليفاندوفسكي بأفضل مواسمه وسجل 25 هدفًا في الدوري في 23 مباراة وكان من أهم أسباب وجود بايرن على القمة.

وحصد هوفنهايم أكبر عدد من النقاط لمنافس أمام بايرن في الدوري المحلي منذ 2016 وسيحاول أن ينتزع المزيد بعدما حصل على 10 نقاط أمام هذا العملاق وحتى ينعش آماله في التأهل لبطولة أوروبية.

ويملك لايبزيغ سجلًا رائعًا أمام منافسه المقبل باير ليفركوزن، حيث فاز 4 مرات وخسر مرة وحيدة في آخر 7 مواجهات في الدوري.

وسجل لايبزيغ في المتوسط أكثر من هدفين أمام ليفركوزن.

وسينتظر بروسيا دورتموند، ثالث الترتيب برصيد 45 نقطة أي تعثر لفريقي القمة وسيلعب مع فرايبورغ وسيحاول مواصلة استعراض قوته الهجومية على أرضه، حيث سجل 3 أهداف على الأقل في كل مباراة من آخر 3 مباريات، وأحرز دورتموند 65 هدفًا هذا الموسم.