وفاة أول رياضية إيرانية بسبب كورونا (صورة)

أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الخميس، عن وفاة ”إلهام شيخي“ لاعبة كرة القدم للصالات النسائية في منتخب محافظة قم وسط البلاد؛ جراء إصابتها بفيروس كورونا الذي تفشى في إيران.

وقال رئيس فريق كرة القدم في قم كريم بهرامي، لوكالة أنباء ”إيلنا“ الإيرانية، إن ”إلهام شيخي البالغة من العمر 23 عاما، عضو منتخب قم للصالات النسائية لكرة القدم، توفيت أمس الأربعاء“.

وأضاف بهرامي، إن ”شيخي كانت قد أدخلت في أحد مستشفيات محافظة قم قبل 10 أيام؛ نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، ولسوء الحظ توفيت أمس الأربعاء“.

وهذه أول حالة وفاة تسجل في إيران بالنسبة للرياضيين في البلاد، منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد، الأربعاء من الأسبوع الماضي، بعدما سجلت محافظة قم أول حالتي وفاة بالمحافظة وأصبحت هذه المحافظة مركزا لنشر الفيروس المستجد في إيران.

ولعبت الرياضية ”إلهام شيخي“ مع المنتخب الإيراني لكرة القدم النسائية للصالات، وكذلك مع فريق نادي سباهان أصفهان.