سوشيال ميديا الرياضة: لوكا يوفيتش يحتفل بعيد ميلاد ابنه.. وسارابيا يستعرض مهاراته في لعبة البلياردو

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي :

ماديسون على إحدى العلامات التجارية

نشر جيمس ماديسون، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء توقيعه على إحدى العلامات التجارية، وعلق اللاعب قائلًا:“ متحمس جدًا لأكون في العلامة التجارية الجديدة أوفيسال بانيني لكرة القدم 2020 مجموعة ملصقات، هل حصلت على الملصق الخاص بي بعد؟

رونالدو: انتظروني غدًا

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يداعب الكرة على رأسه قبل مواجهة فريقه غدًا أمام ليون الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، وعلق اللاعب قائلًا:“دائمًا في عقلي.. أراكم غدًا“.

لوكا يوفيتش يحتفل بعيد ميلاد ابنه

نشر لوكا يوفيتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورًا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة نجله احتفالًا بعيد ميلاده، وعلق اللاعب قائلًا:“ابني حياتي، أحبك، عيد ميلاد سعيد“.

دي خيا يرشد ليندلوف إلى الطريق الصحيح

نشر دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“برفقة فيكتور ليندلوف، وداعبه الحارس قائلًا:“العثور على شخص ينظر إليك الطريق، ليندلوف ينظر إلي“.

Find someone who looks at you the way @vlindelof looks at me ???? pic.twitter.com/sb1DbTugan — David de Gea (@D_DeGea) February 25, 2020

كارفاخال يحفز زملاءه في مانشستر سيتي

نشر دانيال كارفاخال، لاعب ريال مدريد الإسباني، فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لأبرز لحظات الانتصار للنادي الملكي في بطولة دوري الأبطال كتحفيز لزملائه قبل لقاء يوم غد أمام مانشستر سيتي، وعلق اللاعب قائلًا:“كل ذلك معًا حتى النهاية“.

برناردوسيلفا يستقبل دوري الأبطال بابتسامة الثقة

نشر برنا ردو سيلفا لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ في حالة من سعادة وثقة قبل مواجهة ريال مدريد غدًا، وعلق اللاعب:“دوري الأبطال عائد غدًا“.

كيليني يعلن التحدي

نشر جورجيو كيليني، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات فريقه استعدادًا لمواجهة نادي ليون الفرنسي غدًا في دوري أبطال أوروبا، وعلق اللاعب قائلًا:“جاهزون“.

سارابيا يستعرض مهاراته في لعبة البلياردو

نشر بابلو سارابيا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يلعب لعبة البلياردو، وأشار اللاعب إلى الرقم ثمانية.

غوميز يطالب بلهندة بالبكاء

نشر غوميز، مهاجم الهلال السعودي، صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ للمغربي يونس بلهندة لاعب نادي غالطة سراي التركي بمناسبة عيد ميلاده، وعلق غوميز:“يلهندة عيد ميلاد سعيد يا أخي، لكنني أعتقد أنه سيكون من الأفضل لك أن تبكي في نهاية الموسم، وأتمنى أن يكون هذا الموسم هو البطل، وستبكي أيضًا“.

@ynsbelhanda İyi ki doğdun kardeşim… Ama bence sana sezon sonu ağlamak daha çok yakışıyor.. umarım bu sezon sonu da şampiyon olur, kutlamalar da ağlarsın????#fenerağlama #şampiyoncimbom ⭐⭐⭐⭐????????❤ pic.twitter.com/TfI94UsPX0 — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) February 25, 2020

حسين الشحات ينعى الرئيس المصري الأسبق

نشر حسين الشحات لاعب النادي الأهلي المصري صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك والذي وافته المنية، صباح اليوم، وعلق اللاعب قائلًا: البقاء لله، ربنا يرحمه، ويجعل مثواه الجنة إن شاء الله، سيبقى الوطن، والناس زائلون، وداعًا القائد العسكري / محمد حسني مبارك.