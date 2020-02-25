 طرد لاعب في مقدونيا ألقى كرة ثانية في الملعب لإيقاف هجمة على فريقه (فيديو) – إرم نيوز‬‎

طرد لاعب في مقدونيا ألقى كرة ثانية في الملعب لإيقاف هجمة على فريقه (فيديو)

طرد لاعب في مقدونيا ألقى كرة ثانية في الملعب لإيقاف هجمة على فريقه (فيديو)

المصدر: رويترز

‬نال لاعب كرة قدم في دوري الأضواء في مقدونيا الشمالية استحسان الجماهير بعد أن أحبط هجمة خطيرة على فريقه بإلقاء كرة أخرى كان يحملها في الملعب يوم الأحد، لكن سعادته لم تكتمل.

وطرد الحكم ستيفان كوستوف، قلب دفاع نادي أكاديميا بانديف، بسبب هذه المخالفة ما تسبب في خسارة فريقه 1-صفر بهدف سجله فريق ماكيدونيا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي كوستوف يطلب تفسيرا من الحكم لسبب طرده وسط احتجاجات من زملائه دون جدوى.

وتأسس أكاديميا بانديف في 2010 ويملك النادي المهاجم الدولي جوران بانديف الذي يلعب في جنوة الإيطالي.

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