طرد لاعب في مقدونيا ألقى كرة ثانية في الملعب لإيقاف هجمة على فريقه (فيديو)

‬نال لاعب كرة قدم في دوري الأضواء في مقدونيا الشمالية استحسان الجماهير بعد أن أحبط هجمة خطيرة على فريقه بإلقاء كرة أخرى كان يحملها في الملعب يوم الأحد، لكن سعادته لم تكتمل.

وطرد الحكم ستيفان كوستوف، قلب دفاع نادي أكاديميا بانديف، بسبب هذه المخالفة ما تسبب في خسارة فريقه 1-صفر بهدف سجله فريق ماكيدونيا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

Meanwhile in the top division of the Macedonia League… pic.twitter.com/SigbvsRuaH

— Footy Humour (@FootyHumour) February 24, 2020