طرد لاعب في مقدونيا ألقى كرة ثانية في الملعب لإيقاف هجمة على فريقه (فيديو)

‬نال لاعب كرة قدم في دوري الأضواء في مقدونيا الشمالية استحسان الجماهير بعد أن أحبط هجمة خطيرة على فريقه بإلقاء كرة أخرى كان يحملها في الملعب يوم الأحد، لكن سعادته لم تكتمل.

وطرد الحكم ستيفان كوستوف، قلب دفاع نادي أكاديميا بانديف، بسبب هذه المخالفة ما تسبب في خسارة فريقه 1-صفر بهدف سجله فريق ماكيدونيا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

Meanwhile in the top division of the Macedonia League… pic.twitter.com/SigbvsRuaH — Footy Humour (@FootyHumour) February 24, 2020

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي كوستوف يطلب تفسيرا من الحكم لسبب طرده وسط احتجاجات من زملائه دون جدوى.

وتأسس أكاديميا بانديف في 2010 ويملك النادي المهاجم الدولي جوران بانديف الذي يلعب في جنوة الإيطالي.