مالك ستيوا بوخارست: الفريق يتراجع بسبب إفراط اللاعبين بـ“ممارسة الجنس“

أرجع جيجي بيكالي، مالك نادي ستيوا بوخارست، المثير للجدل سلسلة النتائج المخيبة الأخيرة للفريق في الدوري الروماني لكرة القدم إلى إفراط اللاعبين في ممارسة الجنس.

وأخفق بطل أوروبا السابق في 1986 وأنجح أندية رومانيا برصيد 26 لقبًا للدوري المحلي في الفوز بآخر 3 مباريات.

وقال بيكالي لوسائل إعلام محلية بعد التعادل 1-1 مع تشينديا تارجوفيست المتعثر ليبقى في المركز الرابع في الترتيب متأخرًا بفارق نقاط 8 عن كلوج المتصدر:“يفرط اللاعبون في ممارسة الجنس مع صديقاتهم، لذلك لم يلعبوا جيدًا في الأونة الأخيرة“.

وجمع بيكالي (61 عامًا) ثروة كبيرة من القطاع العقاري بعد سقوط الشيوعية في 1989 وكان عضوًا في البرلمان الأوروبي.

وأشاد بمدرب كلوج دان بيترسكو ظهير أيمن تشيلسي وساوثهامبتون السابق لإعادته الانضباط للفريق.

وقال بيكالي:“انظروا إلى دان بيترسكو، يمارس لاعبو كلوج الجنس مرة واحدة فقط خلال الأسبوع، ويلتقون بزوجاتهم وصديقاتهم مرة واحدة أسبوعيًا“.

ولم يتسن على الفور الوصول لمسؤولي كلوج للتعليق.

وقال بيكالي:“لو حصل فلورينل كومان مهاجم فريقي على راحة لكان له شأن آخر، لكنه يفعل أشياء أخرى“.