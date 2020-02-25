رسميا.. تأجيل جميع مباريات كرة القدم في اليابان بسبب ”كورونا“

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن رابطة الدوري الياباني قررت اليوم الثلاثاء تأجيل كل المنافسات المحلية حتى 15 مارس آذار المقبل خوفا من انتشار فيروس كورونا.

ويأتي هذا القرار بعد ساعات من تأجيل مباريات كان من المفترض إقامتها في الكأس المحلية في اليابان يوم الأربعاء.

وتسبب الفيروس، الذي بدأ ظهوره في الصين، في مقتل أكثر من 2600 شخص كما أصيب أكثر من 80 ألف شخص بالعدوى. وظهرت 850 حالة في اليابان وتوفي أربعة أشخاص.

يذكر أن رابطة الدوري الياباني لكرة القدم أعلنت تأجيل سبع مباريات في مسابقة الكأس المحلية كان من المفترض إقامتها يوم الأربعاء بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا كما تناقش تأجيل كل المباريات المحلية خلال النصف الأول من مارس.

وتسبب الفيروس، الذي بدأ ظهوره في الصين، في مقتل أكثر من 2600 شخص كما أصيب أكثر من 80 ألف شخص بالعدوى. وظهرت 850 حالة في اليابان وتوفي أربعة أشخاص.

وقالت رابطة الدوري إن قرار تأجيل مباريات الأربعاء يأتي ضمن جهود احتواء انتشار الفيروس.

وأضافت: ”ستبذل رابطة الدوري الياباني لكرة القدم قصارى جهدها لمنع العدوى ومنع انتشارها“.