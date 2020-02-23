باير ليفركوزن يحقق فوزه السادس في 7 مباريات بالدوري الألماني ويقترب من دوري أبطال أوروبا

هز موسى ديابي ونديم أميري الشباك ليفوز باير ليفركوزن 2/0 على ضيفه أوغسبورغ اليوم الأحد ويحافظ على آماله في بلوغ دوري أبطال أوروبا بفوزه السادس في آخر 7 مباريات في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وأحرز الفرنسي ديابي، المنضم من باريس سان جيرمان هذا الموسم، هدفه الرابع في الدوري بعد تمريرة رائعة من كاي هافيرتز من بين دفاع أوغسبورغ للاعب الشاب البالغ عمره 20 عاما.

وجعل أميري النتيجة 2/0 بعد انطلاقة فردية بعدما حصل على مساحة كبيرة وسدد كاي هافيرتز في القائم في سيطرة مطلقة لصاحب الأرض.

وبتحقيق فوزه الخامس على التوالي بجميع المسابقات رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس متساويا مع بروسيا مونشنغلادباخ الذي يحتل المركز الرابع.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دوري الأبطال.

ويتصدر بايرن ميونخ المسابقة برصيد 49 نقطة ويتبعه رازن بال شبورت لايبزيغ وله 48 نقطة.