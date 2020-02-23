عناوين الصحف الرياضية العالمية: ريال مدريد يسقط قبل الكلاسيكو.. و“المتصدر الوحيد الحقيقي“.. و“الأزرق يعاقب النمور“ (صور)

شكلت خسارة ريال مدريد وفوز برشلونة في الدوري الإسباني، وفوز الهلال في قمة الدوري السعودي أمام الاتحاد، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف باحتجاجات جماهير ”كامب نو“ ضد الرئيس بارتوميو، ولقاءات ربع نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي، الذي شهد لقاء ناريا بين العين والوصل.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد أمام ليفانتي وخسارته صدارة ترتيب الدوري الإسباني وكتبت: ”توقف“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على إيبار 5-0، وكتبت: ”4 أهداف لميسي وانتقاد لبارتوميو“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام إيبار وتألق النجم ليونيل ميسي، وكتبت: ”المتصدر الوحيد الحقيقي“.

كما تحدثت عن هزيمة ريال مدريد أمام ليفانتي، وكتبت: ”ريال مدريد يسقط قبل الكلاسيكو“.

كما اهتمت بتألق النرويجي إيرلينغ هالاند رفقة بروسيا دورتموند.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة الكبير على إيبار 5-0 وعودته للصدارة، وكتبت: ”متصدر“.

كما تحدثت عن هزيمة ريال مدريد أمام ليفانتي، وكتبت: ”ضربة بيضاء“.

الصحيفة اهتمت باحتجاجات جماهير برشلونة، وكتبت: ”انتقادات في الكامب نو“.

آس

ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد أمام ليفانتي وفقدانه صدارة الليغا، بالإضافة لإصابة نجمه هازارد وكتبت: ”يا له من ألم“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على إيبار 5-0 واحتجاجات جماهيره، وكتبت: ”مناديل لميسي وانتقادات للمنصة“.

كما اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد أمام فياريال، وكتبت: ”عودة جواو فيليكس“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على هزيمة أولمبيك مارسيليا أمام نانت في ملعبه بالدوري الفرنسي بشكل مفاجئ، وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا يضحك بالأصفر“.

الصحافة الإيطالية

توتوسبورت

تحدثت الصحيفة عن مباراة يوفنتوس ضد سبال، ومباراة كريستيانو رونالدو الألف في مسيرته الرائعة، وعنونت: ”رونالدو.. رقم قياسي، كريستيانو يسجل في مباراته الحادية عشرة على التوالي“.

-الأربعاء في فرنسا.. المحطة الأولى من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

الكورييري

تطرقت الصحيفة للحديث عن مباراة يوفنتوس ضد سبال، وعنونت: ”حاول إمساكي“، يوفنتوس يضع الضغط على سباق الإسكوديتو، رونالدو في مباراته رقم 1000 يسجل مرة أخرى: مع رامزي أخذ البيانكونيري إلى فوز صعب 2/1.

-سوبر ريبيتش لا يكفي لميلان: الفيولا بعشرة لاعبين يعادل من ركلة جزاء 1/1.

-فيروس كورونا: إيقاف ثلاث مباريات في الدوري.. في وقت متأخر من الليل الحكومة توقف الرياضة: لا توجد أحداث اليوم في لومباردي وفينيتو.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على لقاءات الدوري السعودي وكتبت عن فوز الهلال على الاتحاد: ”بالجزاء الأزرق يعاقب النمور“.

وعن فوز النصر على الحزم، كتبت: ”النصر يتخطى الحزم“، وعن تعادل التعاون والرائد كتبت: ”التعادل يحسم الديربي“.

كما تحدثت عن أخبار الأندية وكتبت عن الأهلي: ”الأهلي يسمح برحيل دجانيني“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على لقاء ربع نهائي كأس رئيس الدولة وفوز العين على الوصل 6-5، وكتبت: ”11 هدفا في مباراة مجنونة: زعيم بالستة“.

كما تحدثت عن فرق الدوري الإماراتي، وكتبت: ”بسبب مخالفة اللوائح أندية تحت مقصلة الانضباط“.

الصحيفة اهتمت بالألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، وكتبت: ”كلوب حمال البضائع يستقر على القمة“.

الصحافة البريطانية

دايلي إكسبريس

تطرقت الصحيفة للحديث عن مباراة تشيلسي ضد توتنهام، مساء السبت، وما شهدته من غضب كبير بسبب تقنية الفيديو، وعنونت: ”لامبارد يتحدث بغضب على أخطاء تقنية الفيديو.

وعن مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي، أشارت: ”خيسوس هو المنقذ للسيتي“.

ستار

تحدثت الصحيفة عن مباراة تشيلسي ضد توتنهام، مساء السبت، وغضب مدرب تشيلسي بسبب الـVAR، وقالت: ”تقنية الفيديو.. لامبارد وإيدي هاو يصبان جام غضبهما على الأخطاء“.