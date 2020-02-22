تأجيل الأنشطة الرياضية في إيران بسبب ”فيروس كورونا“

أعلنت اللجنة الطبية في الاتحاد الإيراني لكرة القدم مساء اليوم السبت، عن إلغاء كل الأنشطة الرياضية بما فيها مباريات الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم، لمدة 10 أيام بسبب انتشار ”فيروس كورونا“ المستجد في إيران.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي لها أن ”مركز مكافحة فيروس كورونا في البلاد، أمر بتأجيل جميع الأحداث الرياضية الوطنية، بطولات الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى والثانية لجميع الألعاب الرياضية“.

وقال البيان: ”بعد التنسيق بين وزارة الرياضة والشباب والاتحاد الإيراني وباقي الجهات المختصة فيما يتعلق بأهمية حماية صحة الرياضيين والمشاركين في الرياضة، وكذلك المشجعون للأحداث الرياضية، تم تأجيل جميع المسابقات الرياضية الوطنية في جميع الفئات العمرية لمدة 10 أيام“.

وأضاف البيان: ”سيتم الإعلان عن القرارات اللاحقة عن الأنشطة الرياضية في المستقبل ببيان رسمي“، مبينا أن ”وقف الأنشطة الرياضة سيبدأ من يوم غد الإثنين“.

ومنذ إعلان السلطات الإيرانية الأربعاء الماضي، وفاة شخصين نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا في محافظة قم وسط البلاد، انتشر هذا الفيروس القاتل في عدد من المدن الإيرانية منها العاصمة طهران وجيلان ورشت وآراك وهمدان، ما ضاعف عدد الوفيات.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق عن ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى ستة أشخاص في حين عدد المصابين بهذا الفيروس في تزايد.