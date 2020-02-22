سوشيال ميديا الرياضة: شفاينشتايغر يعيد طاقة الزوجية.. وليفاندوفيسكي يتغزل في أميرته (شاهد)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

لوكاكو في أحد بيوت الأزياء العالمية

نشر روميلو لوكاكو، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة والدته أثناء تواجده في أحد بيوت الأزياء العالمية، وعلق اللاعب قائلا: ”قضيت وقتًا رائعًا مع أمي أمس في فيرنسكا فاشون شو شكرًا لكي دوناتيلا على هذا الوقت المدهش“.

ليفاندوفيسكي مع ابنته

نشر روبرت ليفاندوفيسكي، لاعب بايرن ميونخ الألماني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة ابنته الصغيرة، وعلق اللاعب: ”مع أميرتي“

بويول على شواطئ المكسيك

نشر كارلوس بويول، لاعب برشلونة الإسباني السابق، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته على شواطيء المكسيك، وعلق بويول: ”المكسيك لطيفة“.

جيمس ميلنر يمارس لعبة الغولف

نشر جيمس ميلنر، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صور له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يمارس لعبة الغولف إلكترونيا، وعلق اللاعب: آمل أن أكون دقيقًا في هذه العاصفة التي لا تنتهي أبدًا“.

تياغو ألكانتارا مع نجوم السيرك

نشر تياغو ألكانتارا، لاعب بايرن ميونخ الألماني، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ داخل سيرك دو سولي مع أبطال أحد العروض، وعلق اللاعب: ”رائعة حقا“.

فينالدوم يستعرض الكرة الجديدة

نشر جورجينيو فينالدوم، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورًا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات الفريق، واستعرض اللاعب صور الكرة الجديدة الخاصة بالفريق حيث علق: ”عيون على الكرة الجديدة، نظرة خلف الكواليس“.

Eyes on the new ball ⚽???? Plus a look behind the scenes ???????? @adidasfootball pic.twitter.com/EGDdbOO6qa — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) February 22, 2020

شفاينشتايغر يعيد طاقة الزوجية في حمام السباحة

نشر باستيان شفاينشتايغر، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني السابق، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زوجته في حمام السباحة، وعلق اللاعب: ”إعادة شحن البطاريات“.

جيرو فخور بزملائه

نشر أوليفيه جيرو، لاعب تشيلسي الإنجليزي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه من مباراة اليوم والتي جمعت بين فريقه ونادي توتنهام، والتي انتهت بفوز البلوز بهدفين مقابل هدف، وعلق اللاعب قائلا: ”فخور بأداء الفريق اليوم، شخصية عظيمة لفوز مهم، شكرا لجماهيرنا على الدعم المذهل“.

Proud of the team performance today, great character for an important win! Thanks to our fans for the amazing support ???????????????????? #Chelsea #CFC #CHETOT pic.twitter.com/mMeCXI9HCf — Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) February 22, 2020

ميلو: سعيد لمساهمتي في انتصار فريقي

نشر أرتور ميلو، لاعب برشلونة الإسباني، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه من مباراة اليوم والتي جمعت بين رفاق ميلو ونادي إيبار والتي انتهت بفوز برشلونة بخماسية نظيفة، وعلق اللاعب قائلا: ”انتصار كبير اليوم، إنه لمن دواعي سروري دائمًا مساعدة الفريق في تحقيق هدف، سنواصل العمل من أجل تحقيق أهدافنا“.

Gran victoria hoy. Siempre es una alegría ayudar al equipo con un gol. Seguiremos trabajando hacia nuestros objetivos. ???????? pic.twitter.com/ch3jCbj0Of — Arthur Melo (@arthurhromelo) February 22, 2020

كوكا يشكر والدته على الدعاء

نشر أحمد حسن ”كوكا“، لاعب نادي أولمبياكوس اليوناني، صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لمحادثة جمعت بينه وبين والدته والتي دعت له بدوام التوفيق، وعلق اللاعب قائلا: ”كل شيء بالنسبة لي“.