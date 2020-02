توخيل مندهش من احتفال لاعبي باريس سان جيرمان بعد الهزيمة من بروسيا دورتموند (فيديو)

قال توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، إنه تفاجأ بمشاهدة فيديو يظهر احتفالات للاعبي فريقه بعد يومين من الخسارة 2-1 من بروسيا دورتموند، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان نيمار وكيليان مبابي ضمن المشاركين في الاحتفال بأعياد ميلاد ماورو إيكاردي وإدينسون كافاني وأنخيل دي ماريا.

Neymar, Edinson Cavani and Keylor Navas going absolutely crazy at Icardi, Di María and Cavani's joint birthday party ???????? pic.twitter.com/oaOs0c51kE pic.twitter.com/vtYrIxi0BE

وأبلغ توخيل الصحفيين، اليوم السبت، قبل استضافة بوردو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي: ”اندهشت حقا عند مشاهدة الفيديو مساء أمس“.

وأضاف: ”تحدثنا عن الأمر داخليا وسيبقى داخل النادي“.

Ander Herrera partying with Neymar and co at Icardi, Cavani and Di Maria’s joint birthday party!pic.twitter.com/PFNl3xfcya

— True Football Fan ???????? (@TFFUnited) February 21, 2020