 توخيل مندهش من احتفال لاعبي باريس سان جيرمان بعد الهزيمة من بروسيا دورتموند (فيديو) – إرم نيوز‬‎

توخيل مندهش من احتفال لاعبي باريس سان جيرمان بعد الهزيمة من بروسيا دورتموند (فيديو)

توخيل مندهش من احتفال لاعبي باريس سان جيرمان بعد الهزيمة من بروسيا دورتموند (فيديو)

المصدر: رويترز

قال توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، إنه تفاجأ بمشاهدة فيديو يظهر احتفالات للاعبي فريقه بعد يومين من الخسارة 2-1 من بروسيا دورتموند، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان نيمار وكيليان مبابي ضمن المشاركين في الاحتفال بأعياد ميلاد ماورو إيكاردي وإدينسون كافاني وأنخيل دي ماريا.

وأبلغ توخيل الصحفيين، اليوم السبت، قبل استضافة بوردو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي: ”اندهشت حقا عند مشاهدة الفيديو مساء أمس“.

وأضاف: ”تحدثنا عن الأمر داخليا وسيبقى داخل النادي“.

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري برصيد 62 نقطة من 25 مباراة، بفارق عشر نقاط عن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني، الذي يستضيف نانت اليوم.

ويخوض بطل فرنسا مباراة الإياب بملعبه أمام دورتموند، يوم 11 مارس آذار المقبل.

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