مباراة بايرن ميونخ وبادربورن.. خطأ فادح لمانويل نوير يكلف البافاري هدفا (شاهد)

تسبب مانويل نوير حارس فريق بايرن ميونخ الألماني في تلقي فريقه هدف التعادل أمام بادربورن بالجولة 23 من بطولة الدوري الألماني.

وخرج نوير خارج منطقة الجزاء لمواجهة مهاجم بادربورن، ولكنه فشل في التحكم بالكرة، حتى نجح دينس سربيني في إيداعها داخل الشباك.

وانتهى شوط المباراة الأول الذي يجمع بين فريق بايرن ميونخ وبادربورن بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1.

خطأ كارثي من الالماني نوير قبل قليل .. يبدو انه اسبوع كارثي للحراس pic.twitter.com/IvpzczQXGu — Action Goals (@GoalsAction) February 21, 2020

سجل سيرج غنابري الهدف الأول لصالح فريق بايرن ميونخ، في الدقيقة 25.

وشهدت الدقيقة 44 هدف التعادل لصالح فريق بادربورن عن طريق اللاعب دينس سربيني.