رئيس أولمبياد طوكيو يرفض ارتداء كمامة رغم المخاوف من فيروس كورونا

قال يوشيرو موري رئيس أولمبياد طوكيو 2020 إنه لا يخطط لارتداء كمامات طبية رغم انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة أكثر من 2000 شخص في الصين.

ونقلت صحيفة ”سبونيتشي أنيكس الرياضية“ اليابانية عن موري قوله: ”أدعو كل يوم لكي يختفي فيروس كورونا“.

وأضاف موري رئيس وزراء اليابان السابق بقوله: ”أخطط للتماسك حتى النهاية من دون ارتداء كمامة“‭ ‬ونصح قائلا: ”أرجوكم اغسلوا أيديكم عند العودة للمنزل وخاصة الرياضيين، من فضلكم لا تصابوا بنزلة برد أو بفيروس“.

وسجلت اليابان ما يزيد عن 500 حالة إصابة بفيروس كورونا أغلبها من ركاب سفينة سياحية رست في ميناء يوكوهاما.