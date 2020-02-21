حاكمة طوكيو تنتقد تصريحات مرشح لرئاسة بلدية لندن حول أولمبياد طوكيو

قالت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو، اليوم الجمعة، إنه من غير اللائق لمرشح لرئاسة بلدية لندن القول إن لندن مستعدة لاستضافة أولمبياد 2020 الصيفي إذا ما تقرر البحث عن مكان بديل للعاصمة اليابانية؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال شون بيلي مرشح حزب المحافظين لرئاسة بلدية لندن، إن العاصمة البريطانية ستكون مستعدة لاستضافة الحدث الرياضي الكبير إذ ما دعت الضرورة لذلك.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية، إن منظمة الصحة العالمية نصحتها بعدم اللجوء لأي خطط طوارئ لإلغاء أو نقل الدورة الأولمبية المقبلة من طوكيو بسبب الفيروس.

واستضافت لندن دورة الألعاب الأولمبية 2012 لتكون المرة الثالثة التي تستضيف فيها العاصمة البريطانية الألعاب الأولمبية بعد نسختي 1908، و1948، لتكون المدينة الأولى التي تستضيف الألعاب الأولمبية الحديثة 3 مرات.

وفازت طوكيو بتنظيم دورة 2020 بعد أن تنافست مع مدريد وإسطنبول.

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية 2020 بين 24 يوليو و9 أغسطس.