الشرطة تحقق في إهانة عنصرية ضد ماريغا مهاجم بورتو في الدوري البرتغالي (فيديو)

فتحت الشرطة البرتغالية تحقيقا في واقعة إهانة عنصرية ضد المالي موسى ماريغا مهاجم بورتو أثناء مباراة فيتوريا غيمارايش في الدوري المحلي لكرة القدم بعد إدانة مسؤولين سياسيين ورياضيين ما حدث.

وبعد تسجيله ما بدا أنه هدف الفوز ترك ماريغا الملعب في الدقيقة 71 خلال مباراة أمس الأحد بعد تعرضه لإهانة عنصرية من جماهير فيتوريا كانت بدأت منذ الإحماء قبل المواجهة.

ونقلت وكالة الأنباء البرتغالية عن الشرطة أنها تحاول التعرف إلى هوية المسؤولين عن الأمر من أجل تقديمهم للسلطات القضائية والإدارية. والسلوك العنصري جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس 5 أعوام بالإضافة إلى غرامة إدارية تصل إلى 10 آلاف يورو (10.800 دولار).

وأعلن أنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال ”تضامني الكامل مع ماريغا“ في حسابه على ”تويتر“.

وأبلغ الصحفيين ”أتمنى أن ينجح المسؤولون في منع ذلك من الحدوث مرة أخرى“.

ووعد فرناندو غوميز رئيس الاتحاد البرتغالي وبيدرو بروينسا رئيس رابطة الدوري باتخاذ إجراءات.

وقال غوميز: ”سأفعل كل ما في وسعي للتأكد من بقاء هذه الجماهير التي لا تحترم كرة القدم خارج الملاعب“.

وتقضي لوائح الاتحاد الدولي (الفيفا) والاتحاد الأوروبي (اليويفا) في حالات العنصرية بإيقاف المباراة وتوجيه تحذيرات للجماهير مع إلغاء المباراة لو استمر الأمر.

ولم يتخذ الحكم لويس جودينيو هذه الإجراءات وانتقد ماريغا الجماهير والحكم الذي لم يدافع عنه.

وقال ميغيل بينتو ليسبوا رئيس فيتوريا: ”لم أر أي إهانة عنصرية. شاهدت سلوكا محرضا من رياضي“.

