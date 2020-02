حادثة عنصرية مشينة.. جماهير تطلق أصوات قردة تجاه لاعب فريقها السابق

تعرض موسى ماريغا مهاجم بورتو لهتافات عنصرية وضبط نفسه لأقصى درجة قبل أن يحاول مغادرة الملعب إثر هذه الهتافات التي أطلقتها ضده جماهير فيتوريا بعد تسجيله هدف الفوز لفريقه اليوم الأحد، في الدوري البرتغالي.

واحتفل ماريغا بهدفه من خلال الإشارة إلى لون بشرته بينما كانت الهتافات بتقليد أصوات القردة تنطلق من المدرجات ضده، فضلا عن قذفه بالمقاعد على أرض الملعب في تصرف مشين يشير إلى مدى عنصرية جماهير فيتوريا.

ورغم أنه احتفل بهدفه في المباراة التي انتهت بفوز بورتو 2/1 بوضع أحد المقاعد على رأسه للسخرية من المقذوفات والهتافات العنصرية ضده إلا أن سوء المعاملة استمر ما دفعه لمحاولة مغادرة الملعب.

وحاول ماريغا مغادرة الملعب بالفعل وأشار للجماهير في المدرجات بإشارة مسيئة من فرط غضبه لكن بعض زملائه ولاعبي الفريق المنافس حاولوا منعه من ذلك بما في ذلك سيرجيو كونسيكاو مدرب بورتو.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن اللعب توقف مدة دقيقتين تقريبا لإقناع الدولي المالي من الاستمرار في الملعب قبل أن يدرك مدربه أنه لا يمكن أن يواصل المباراة فاستبدله في نهاية المطاف بويلسون مانافا في الدقيقة 72، لكن بعد أن رافقه بعض الجهاز الفني والإداري لبورتو إلى داخل غرفة خلع الملابس.

ورغم انتهاء الموقف بخروج ماريغا إلا أنه بدا ثائرا وصرخ في اتجاه جماهير فيتوريا الذي لعب له اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا موسمًا على سبيل الإعارة في 2016/2017 حيث سجل 14 هدفا في 31 مباراة.

Marega Porto player become racist victim in the match against Vitoria Guimaraes. pic.twitter.com/EJErAnF3iR

Disgusted by his teammates who wanted home to play on… COWARDS!

Marega Porto pic.twitter.com/FbWM2nQzgI

— namewell (@namewell) February 16, 2020