سوشيال ميديا الرياضة: بوغبا يحتفل بعيد ميلاد صديقه.. وهاري كين يشكر سون على الهدف القاتل

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

بوغبا يحتفل بعيد ميلاد صديقه في ملعب كرة السلة

نشر بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يلعب كرة القدم برفقة بعض الأصدقاء في ملعب كرة سلة اختفالا بعيد ميلاد أحدهم، وعلق اللاعب: ”عيد ميلاد سعيد يا صديقي نبيل“.

أوزيل: آرسنال على الطريق الصحيح

نشر مسعود أوزيل، لاعب آرسنال الإنجليزي، صورا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من لقاء اليوم، والذي جمع بين ناديه ونيوكاسيل بالدوري الإنجليزي، والذي انتهى بفوز الغانرز برباعية نظيفة، وعلق اللاعب: ”فوز فريق رائع لآرسنال، أظهرنا لماذا نحن بالتأكيد على الطريق الصحيح“.

جيرارد دولوفيو على الثلج

نشر جيرارد دولوفيو لاعب واتفورد الإنجليزي، فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ على الثلج، وعلق اللاعب: ”مرحبا، لا كرة القدم في نهاية هذا الأسبوع“.

ليون غوريتسكا يشكر جماهير البايرن

نشر ليون غوريتسكا لاعب بايرن ميونخ الألماني، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه وهو يوجه التحية لجماهير ناديه عقب فوز الفريق البافاري اليوم على حساب نادي كولن بأربعة أهداف مقابل هدف بالدوري الألماني والعودة للصدارة مرة أخرى، حيث علق اللاعب: ”شكرا على دعمكم“.

خضيرة يحتفل بعودة كيللني للملعب

احتفل سامي خضيرة، لاعب يوفنتوس الإيطالي، بعودة زميله جورجيو كيلليني للملعب مرة أخرى بعد غياب دام ستة أشهر بسبب الإصابة، حيث علق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلا: ”من الجيد أن أراك مرة أخرى في الميدان يا صديقي“.

Good to see you back on the field my friend! ???????? @chiellini https://t.co/gEHUqYD1fN — Sami Khedira (@SamiKhedira) February 16, 2020

هاري كين يشكر سون على الهدف القاتل

نشر هاري كين لاعب نادي توتنهام الإنجليزي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لاحتفال زميله هيونغ مين سون بالهدف القاتل الذي سجله اليوم في شباك نادي أستون فيلا بالدوري الإنجليزي في اللقاء الذي انتهى بفوز رفاق سون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلق كين قائلا: ”أحب الفوز المتأخر“.

ديبالا: هذا شعوري بعد الوصول للهدف رقم 90

نشر باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، صور له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ عقب الفوز الذي حققه فريقه اليوم على حساب نادي بريشيا بثنائية نظيفة بالدوري الإيطالي وسجل ديبالا خلاله هدفه رقم 90 في جميع المسابقات بقميص السيدة العجوز، وعلق اللاعب: ”90 مع هذا القميص في كل مرة إحساس مختلف ونفس الفرح“.

تير شتيغن يدعم الفتى الشجاع

نشر تير شتيغن، حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه مكتوبا عليه عثمان ديمبلي دعما له عقب الإصابة التي ألمت باللاعب الفرنسي، وعلق شتيغن قائلا: ”الشجاعة“.

تريسي يداعب ساكا

نشر تريسي لاعب نادي آرسنال الإنجليزي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لزميله بودكايو ساكا أثناء مشاهدته إحدى المراوغات التي قام بها، وعلق تريسي مداعبا زميله قائلا: ”يا له من رجل“.

عبد الرزاق حمدالله: اضحكوا للدنيا تضحك لكم

نشر عبد الرزاق حمدالله لاعب نادي النصر السعودي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو في حالة سعادة، وعلق اللاعب قائلا: ”اضحكوا للدنيا تضحك لكم“.