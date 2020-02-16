بايرن ميونخ يكتسح كولن ويستعيد صدارة ترتيب الدوري الألماني (فيديو)

اكتسح بايرن ميونخ منافسه كولن 4/1، لحساب الجولة الـ22 من الدوري الألماني، اليوم الأحد، على ملعب راين إينرغي ستاديون.

وبدأ بايرن ميونخ المباراة بشكل ناري، بعدما تسجيل 3 أهداف سجلها روبرت ليفاندوفسكي، وكينغسلي كومان، وسيرج جنابري، في الدقائق الثالثة والخامسة والثانية عشرة، على الترتيب.

وأضاف جنابري الهدف الرابع لبايرن ميونخ والثاني له، في الدقيقة 66، في حين سجل مارك أليكسندر أوث الهدف الوحيد لكولن في الدقيقة 70.

ومنذ فوزه 3/2 على بايرن ميونخ في فبراير 2011، لم يحقق كولن الفوز على النادي البافاري في جميع المسابقات، حيث فاز بايرن ميونخ في 9 مواجهات، وتعادلا مرة وحيدة.

وحقق بايرن ميونخ الفوز الرابع عشر، مقابل 6 تعادلات و3 خسائر؛ ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، ويستعيد الصدارة من لايبزيغ، الذي تراجع للمركز الثاني وفي رصيده 45 نقطة.

وتكبد كولن الخسارة الثانية عشرة، مقابل الفوز 7 مرات فقط، وتعادل مرتين، ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعزز البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، صدارته لقائمة هدافي الدوري الألماني، وأبرزت شبكة ”بليتشر ريبورت“ نجاح نجم ليفاندوفسكي، في أن يكون أول لاعب يصل إلى 40 هدفا الموسم الحالي، مع ناديه ومنتخب بولندا.

كما وصل ليفاندوفسكي للهدف رقم 23 في الدوري الألماني، الموسم الحالي، ليبتعد بـ 3 أهداف عن ملاحقه، تيمو فيرنر لاعب لايبزيغ.

ويلعب بايرن ميونخ مع بادربورن يوم الجمعة المقبل في الدوري الألماني، ثم يلاقي تشيلسي الإنجليزي يوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا على ملعب ستامفورد بريدج.

هدف بايرن الاول عن طريق ليفاندوفسكي pic.twitter.com/9snnZp240B — منبر البايرن ميديا (@m_nmedia) February 16, 2020

هدف بايرن الثاني عن طريق كومان pic.twitter.com/cNAJhidze4 — منبر البايرن ميديا (@m_nmedia) February 16, 2020

هدف بايرن الثالث عن طريق غنابري pic.twitter.com/PbJsTNHQgC — منبر البايرن ميديا (@m_nmedia) February 16, 2020

هدف بايرن الرابع عن طريق غنابري pic.twitter.com/uUzdNlwdvB — منبر البايرن ميديا (@m_nmedia) February 16, 2020