سوشيال ميديا الرياضة: سواريز يدعم مرضى السرطان الأطفال.. ودانيال جيمس على غلاف ألبوم جديد

دافيد فيا يلعب فيفا مع نجله

نشر النجم الإسباني دافيد فيا صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة نجله وهم يلعبون لعبة الفيفا، وعلق اللاعب موجها شكره للشركة المنتجة قائلا: ”شكرا“.

فابريغاس يشكل عصابة

نشر سيسيك فابريغاس لاعب نادي نادي موناكو الفرنسي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة نجله، وعلق اللاعب قائلا: ”نظرة عصابات“.

راموس يطالب جماهير ريال مدريد برسم الابتسامة

نشر سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من تدريبات فريقه، وعلق اللاعب: ”ابتسم سوف نلعب غدا“.

سواريز يدعم أطفال السرطان

نشر لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لأطفال من مرضى السرطان، وعلق اللاعب قائلا: ”شكرا لهم ونحن نعلم أن الفرح يشفي أيضا، 15 فبراير اليوم الدولي لسرطان الأطفال“.

هيريرا يعتذر رغم الريمونتادا

نشر أندير هيريرا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من مباراة اليوم والتي جمعت بين فريقه ونادي إميان بالدوري الفرنسي والتي انتهت بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق، وعلق اللاعب: ”رد فعل رائع من الفريق ولكن لم يكن كافيا للفوز بالمباراة، دعنا نواصل“.

جونيور فيربو يحتفل بأول بصماته

نشر جونيور فيربو لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه من لقاء اليوم والذي جمع بين ناديه ونادي خيتافي بالدوري الإسباني، والذي انتهى بفوز النادي الكتالوني بهدفين مقابل هدف، وعلق اللاعب: ”يا له من سعادة كبيرة أن أضيف مساهمتي الأولى مع هذه الألوان وأن أكون قادرا على المساعدة في نصر آخر“.

دانيال جيمس على غلاف ألبوم جديد

نشر دانيال جيمس لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ على غلاف ألبوم خاص بالعلامات التجارية، وعلق اللاعب: ”يشرفني أن أكون على غلاف العلامة التجارية الجديدة“.

Honoured to be on the cover of the brand new @OfficialPanini #Football2020 sticker album. Get yours now! #GotGotNeed pic.twitter.com/xr1ih9L3Wa

— Daniel James (@Daniel_James_97) February 15, 2020