سوشيال ميديا الرياضة: سواريز يدعم مرضى السرطان الأطفال.. ودانيال جيمس على غلاف ألبوم جديد

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

دافيد فيا يلعب فيفا مع نجله

نشر النجم الإسباني دافيد فيا صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة نجله وهم يلعبون لعبة الفيفا، وعلق اللاعب موجها شكره للشركة المنتجة قائلا: ”شكرا“.

فابريغاس يشكل عصابة

نشر سيسيك فابريغاس لاعب نادي نادي موناكو الفرنسي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة نجله، وعلق اللاعب قائلا: ”نظرة عصابات“.

راموس يطالب جماهير ريال مدريد برسم الابتسامة

نشر سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من تدريبات فريقه، وعلق اللاعب: ”ابتسم سوف نلعب غدا“.

سواريز يدعم أطفال السرطان

نشر لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لأطفال من مرضى السرطان، وعلق اللاعب قائلا: ”شكرا لهم ونحن نعلم أن الفرح يشفي أيضا، 15 فبراير اليوم الدولي لسرطان الأطفال“.

هيريرا يعتذر رغم الريمونتادا

نشر أندير هيريرا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من مباراة اليوم والتي جمعت بين فريقه ونادي إميان بالدوري الفرنسي والتي انتهت بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق، وعلق اللاعب: ”رد فعل رائع من الفريق ولكن لم يكن كافيا للفوز بالمباراة، دعنا نواصل“.

Fantastique réaction de l’équipe mais c’était pas suffisant pour gagner le match, on continue! ???????????????? pic.twitter.com/NdzkWPLsIA — Ander Herrera (@AnderHerrera) February 15, 2020

جونيور فيربو يحتفل بأول بصماته

نشر جونيور فيربو لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه من لقاء اليوم والذي جمع بين ناديه ونادي خيتافي بالدوري الإسباني، والذي انتهى بفوز النادي الكتالوني بهدفين مقابل هدف، وعلق اللاعب: ”يا له من سعادة كبيرة أن أضيف مساهمتي الأولى مع هذه الألوان وأن أكون قادرا على المساعدة في نصر آخر“.

¡Qué gran alegría sumar mi primera asistencia con estos colores y poder ayudar en otra victoria! ➕3️⃣ ???????? @FCBarcelona_es pic.twitter.com/KoOxmhbu5H — Junior Firpo (@JuniorFirpo03) February 15, 2020

دانيال جيمس على غلاف ألبوم جديد

نشر دانيال جيمس لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ على غلاف ألبوم خاص بالعلامات التجارية، وعلق اللاعب: ”يشرفني أن أكون على غلاف العلامة التجارية الجديدة“.

Honoured to be on the cover of the brand new @OfficialPanini #Football2020 sticker album. Get yours now! #GotGotNeed pic.twitter.com/xr1ih9L3Wa — Daniel James (@Daniel_James_97) February 15, 2020

رونالدينيو يشارك في حملة دعائية لإحدى شركات الاستثمار

نشر النجم البرازيلي رونالدينيو فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يداعب الكرة، علق اللاعب: ”هل ترغب في نقل استثماراتك إلى مستوى جديد؟ كن مساهما في العلامات التجارية الكبرى مع أبلف أون لاين“.

Quer levar seus investimentos para um novo nível? Se torne acionista de grandes marcas com a @lblvonline ! Acesse https://t.co/DrcXIODtgU e comece agora! pic.twitter.com/AT86ZDgTap — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) February 15, 2020

غوميز يستعد لأهلي دبي بالقهوة

نشر الفرنسي غوميز لاعب نادي الهلال السعودي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من داخل طائرة الفريق المتجهة إلى الإمارات لمواجهة نادي شباب أهلي دبي ببطولة دوري أبطال آسيا، وعلق اللاعب قائلا: ”ما يروقني إلا القهوة“.

ما يروقني إلا القهوة ☕️???????? pic.twitter.com/aCzPjfnMyz — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) February 15, 2020

الشناوي الصغير في تدريبات الأهلي المصري

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي المصري عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ صورا لنجل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول أثناء تواجده في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة نادي الزمالك في السوبر المصري يوم الخميس المقبل، وعلقت الصفحة قائلة: ”حارس جديد ينضم إلينا“.