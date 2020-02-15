باريس سان جيرمان يتعادل مع أميان بعد انتفاضة مذهلة في الدوري الفرنسي

تعادل باريس سان جيرمان المتصدر مع أميان المتعثر 4-4 في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد تعويض التأخر بثلاثة أهداف وقبل استقبال هدف في الوقت بدل الضائع اليوم السبت.

وسجل سيرو جيراسي وجايل جاكوتا وفوسيني دياباتي ليتقدم أميان صاحب المركز 19 بنتيجة 3-صفر لكن أندير هيريرا قلص الفارق قبل الاستراحة رغم أنه كان يلعب في مركز الظهير الأيمن.

اميان 4 × 4 باريس | أهداف المباراة ????????????#ASCPSG

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/o8SAJE5z7b — #ACL2020 (@_________515) February 15, 2020

وانقلبت المباراة رأسا على عقب بعد هدف هيريرا وسجل المدافع تانغاي كواسي هدفين بضربتي رأس قبل أن يتقدم باريس 4-3 بعد متابعة من ماورو إيكاردي في الدقيقة 74.

وأهدر باريس عدة فرص سهلة قبل أن يتعرض للعقاب عندما أدرك جيراسي التعادل من داخل المنطقة بعد تمريرة البديل كينتين كورنيه.

وبات سان جيرمان يتصدر الدوري بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه.

ويلعب أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني في ضيافة ليل رابع الترتيب غدا الأحد بينما يلعب ستاد رانس مع رين صاحب المركز الثالث.