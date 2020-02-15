تجريد رياضيين روسيين من ميداليات لمخالفتهما لوائح المنشطات

قال الاتحاد الدولي لمنافسات الثنائي، اليوم السبت، إنه جرد اثنين من الرياضيين الروس من ميداليات فازا بها بين 2013 و2014؛ بسبب مخالفتهما لوائح المنشطات.

وأضاف الاتحاد أن قرار تجريد البطلين الأولمبيين المعتزلين سفيتلانا سليبتسوفا ويفجيني أوستيوجوف من ألقابهما اتخذ بعد تحليل بيانات من معمل اختبارات المنشطات الروسي في موسكو.

وقالت وكالة ”تاس“ الروسية للأنباء نقلا عن رئيس الاتحاد الروسي لمنافسات الثنائي فلاديمير دراتشيف: إن سليبتسوفا وأوستيوجوف سيطعنان في قرار سحب الميداليات منهما.

ولأول مرة اتهم سليبتسوفا وأوستيوجوف بمخالفة لوائح المنشطات في نوفمبر تشرين الثاني 2018.

وقال الاتحاد الدولي: ”اتهم الرياضيان بمخالفة لوائح المنشطات بناء على نتائج تحليلية مسجلة في قاعدة بيانات معمل موسكو فيما يتصل بعينات اخذت منهما في 2013“.

وبناء على القرار، فإن أوستيوجوف سيفقد ميدالية ذهبية حصل عليها خلال دورة سوتشي الأولمبية الشتوية في 2014.

وقال الاتحاد إن الرياضيين الروسيين سيتم إلغاء نتائجهما في العامين التاليين.

وفي العام الماضي، عاقبت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات روسيا بالاستبعاد من المنافسات الرياضية الدولية لمدة 4 أعوام بما في ذلك أولمبياد طوكيو الصيفي 2020؛ بسبب تلاعب موسكو في بيانات تتعلق بفحوص الكشف عن المنشطات.

كما تحرم هذه العقوبة روسيا من استضافة أي أحداث رياضية كبيرة طوال 4 أعوام أيضا.