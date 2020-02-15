رسميا.. كونميبول يعتمد تقنية VAR في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في تصفيات القارة المؤهلة لكأس العالم 2022 التي تنطلق في مارس المقبل.
وقال ”كونميبول“ في بيان إنه سيتحمل تكاليف تشغيل تقنية (VAR)، في حين سيسدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رواتب حكام التقنية.
ويأتي قرار ”كونميبول“ بعدما طلب اتحاد أمريكا الجنوبية من ”فيفا“ تطبيق تقنية (VAR) في التصفيات لضمان نزاهة المنافسات.
وتنطلق منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في 26 مارس 2020، وتنتهي في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
وتلعب المنتخبات نظام الدوري ويتأهل لكأس العالم المنتخبات صاحبة المراكز من الأول إلى الرابع، ويلعب المنتخب صاحب المركز الخامس ملحق الفيفا.
وستقام بطولة كأس العالم 2022 من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022.
وتشارك 10 منتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية وهي البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وكولومبيا وفنزويلا وتشيلي وباراغواي وبوليفيا وبيرو والإكوادور.
وفي الجولة الأولى من التصفيات تلتقي البرازيل مع بوليفيا، والأرجنتين مع الإكوادور، وأوروغواي مع تشيلي، وكولومبيا مع فنزويلا، وباراغواي مع بيرو.