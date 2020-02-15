رسميا.. كونميبول يعتمد تقنية VAR في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 تنطلق في 26 مارس 2020، وتنتهي في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2021.