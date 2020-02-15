بسبب فيروس كورونا.. منتخب الصين للجمباز ينسحب من بطولة العالم في أستراليا

قال منظمون اليوم السبت إن المنتخب الصيني للجمباز الذي كان من المقرر أن يشارك في بطولة العالم للعبة في أستراليا في الأسبوع الحالي انسحب من البطولة بسبب قيود السفر التي فرضتها الحكومة الأسترالية خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وفرضت الحكومة الأسترالية قيودا على دخول الأجانب القادمين من الصين مطلع فبراير شباط الجاري ومددتها لأسبوع إضافي الخميس الماضي.

وبهذا فإن التمديد يلغي فعليا مشاركة الصين في البطولة المقررة ما بين 20 و23 من الشهر الجاري والتي تمنح نقاطا تساعد في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 الصيفي المقبل.

وقالت كيتي تشيلر رئيسة الاتحاد الأسترالي للجمباز في بيان: ”واجهنا جميعا تحديا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية لكن ليس بنفس القدر من التحديات التي واجهها رياضيو ومسؤولو الجمباز الصينيون الذين كانوا يتدربون ويستعدون للقدوم إلى ملبورن“.

وأضافت المسؤولة الأسترالية ”كنت على اتصال مستمر مع الاتحاد الصيني للجمباز ورئيسه الذي أبلغني أن جميع أفراد بعثته حالتهم جيدة ولم تظهر عليهم أي علامات للعدوى“.

وتابعت ”لكن رغم ذلك علينا احترام قيود السفر التي فرضتها الحكومة الأسترالية“.

وبهذا فإن تشانغ تشنغلونغ بطل العالم 4 مرات وحامل الذهبية الأولمبية مع فريق الرجال الصيني في أولمبياد لندن 2012 سيغيب عن البطولة في أستراليا إلى جانب آخرين.

ويخضع منتخب السيدات الصيني لكرة القدم بكامله لحجر صحي في مدينة برزبين الأسترالية بعد وصوله أواخر الشهر الماضي للاشتراك في دورة مؤهلة للألعاب الأولمبية.

وتسبب فيروس كورونا منذ ظهوره بوفاة أكثر من 1500 شخص معظمهم في الصين كما أصيب به ما يزيد عن 66 ألف شخص.