محكمة التحكيم ترفع الإيقاف عن السباح البرازيلي غابرييل سانتوس

قضت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الجمعة بأن السباح البرازيلي غابرييل دا سيلفا سانتوس لم يرتكب أي خطأ أو إهمال فيما يتعلق بسقوطه في اختبار للكشف عن المنشطات وأنه بناء على ذلك أصبح بوسعه الآن العودة للمنافسات بعد إلغاء الإيقاف الذي كان مفروضا عليه.

وسقط سانتوس (23 عاما) في اختبار منشطات خارج المنافسات في العام الماضي وعاقبه الاتحاد الدولي للسباحة بالإيقاف لمدة عام بداية من 20 يوليو تموز.

وخلصت هيئة تابعة للاتحاد الدولي للسباحة بأن سانتوس تعرض للعدوى بالمادة المحظورة عندما استخدم أدوات تخص أحد أفراد أسرته الذي كان يستخدم المادة المحظورة رياضيا من خلال أدوية وصفت له.

وقالت محكمة التحكيم الرياضية في بيان ”إنها خلصت وبالإجماع إلى أنه في ظروف هذه القضية لا يجب تحميل الرياضي أي خطأ أو إهمال فيما يتصل بمخالفة لوائح المنشطات.“

وأضاف البيان ”وطبقا لما سبق فإنه تم إلغاء الإيقاف لمدة عام المفروض على غابرييل دا سيلفا سانتوس ولم يعد للإيقاف وجود“.